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        Haberler Magazin Burcu Kara ABD halk plajında - Magazin haberleri

        Burcu Kara ABD halk plajında

        Burcu Kara, ailesiyle ABD'deki tatilinden kareleri takipçileriyle paylaştı. Plajında çekilen fotoğraflarıyla dikkat çeken Kara, ABD'de denizin dalgalı ve tehlikeli olduğunu için yüzmekte zorlandıklarını belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2025 - 20:55 Güncelleme: 01.07.2025 - 20:55
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        Ünlü oyuncu ABD halk plajında
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        Ünlü oyuncu Burcu Kara, yaz sezonu yurt dışında açan isimler arasında yer aldı.

        Tatil için ailesiyle birlikte ABD'yi tercih eden Kara, halk plajında çekilen pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

        Paylaşımında denizin dalgalı ve tehlikeli olduğunu belirten Kara, "Yaz tatilinde deniz olmazsa olmaz tabii. Burada da okyanus kıyısına gelip eğlenelim istedik. Ama bizdeki gibi yüzmek, açılmak gibi kavramlar tüm kıyılarda imkansız. Çok dalgalı ve tehlikeli. Tüm kültür; güneşlenmek, sosyalleşmek, yiyip içmek ve sörf yapmak üzerine kurulu. Yine de havası bile iyi geliyor insana." notunu düştü.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #burcu kara

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