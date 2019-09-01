Burcu Esmersoy, Habertürk yazarı Esin Övet'e yaptığı açıklamada, “Ben başka bir kadını hiç hissetmedim Esin. Başka bir erkek söz konusu bile olamaz. Çocuk meselesi hiç tartışma konumuz olmadı. Yani kısacası bunların hiç biri değil Esin olmadı, yürümedi. Birbirimizi yıpratmaya gerek yok” ifadelerini kullanmıştı.