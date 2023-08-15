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        Haberler Magazin Burcu Biricik ve Emre Yetkin'in Bodrum tatili devam ediyor

        Burcu Biricik ve Emre Yetkin'in Bodrum romantizmi

        Burcu Biricik ile eşi Emre Yetkin, Bodrum tatilini sürdürüyor. Önceki gün Yalıkavak'ta görüntülenen çifte, arkadaş grubu da eşlik etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2023 - 09:21
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          Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; 2014'te nikâh masasına oturan Burcu Biricik ve Emre Yetkin, Bodrum'da görüntülendi.

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          Yalıkavak'taki bir plajda objektiflere yansıyan çifte, arkadaş gurubu eşlik etti. Biricik, eşi ve arkadaşlarıyla keyifli bir gün geçirdi.

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          Burcu Biricik, kırmızı mayosuyla kendisini serin sulara bırakmasının ardından Emre Yetkin de soluğu eşinin yanında aldı.

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          Denizde romantik anlar yaşayan ikiliden Burcu Biricik, eşinin yanağını okşarken objektiflere böyle yansıdı.

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          Burcu Biricik, denizden çıktıktan sonra plajdaki hayranlarıyla kısa süreli sohbet etti.

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