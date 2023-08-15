Burcu Biricik ve Emre Yetkin'in Bodrum romantizmi
Burcu Biricik ile eşi Emre Yetkin, Bodrum tatilini sürdürüyor. Önceki gün Yalıkavak'ta görüntülenen çifte, arkadaş grubu da eşlik etti
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; 2014'te nikâh masasına oturan Burcu Biricik ve Emre Yetkin, Bodrum'da görüntülendi.
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Yalıkavak'taki bir plajda objektiflere yansıyan çifte, arkadaş gurubu eşlik etti. Biricik, eşi ve arkadaşlarıyla keyifli bir gün geçirdi.
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Burcu Biricik, kırmızı mayosuyla kendisini serin sulara bırakmasının ardından Emre Yetkin de soluğu eşinin yanında aldı.
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Denizde romantik anlar yaşayan ikiliden Burcu Biricik, eşinin yanağını okşarken objektiflere böyle yansıdı.
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Burcu Biricik, denizden çıktıktan sonra plajdaki hayranlarıyla kısa süreli sohbet etti.