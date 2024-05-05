Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Burcu Biricik, doğacak kızının adını doğum gününde açıkladı - Magazin haberleri

        Burcu Biricik, doğacak kızının adını doğum gününde açıkladı

        İlk kez anne olmaya hazırlanan Burcu Biricik, doğum gününü aralarında; Türkü Turan, Aydan Taş ve Alican Aytekin gibi yakın arkadaşlarının yer aldığı bir partiyle kutladı. 35'inci yaşına giren Biricik, doğum gününde dünyaya gelecek olan kızının adını da açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.05.2024 - 11:20 Güncelleme: 05.05.2024 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          2016'da reklamcı Emre Yetkin evlenen ve ilk bebeğini kucağına almak için gün sayan Burcu Biricik, 35'inci yaşına girdi.

        • 2

          Kızına kavuşmak için geri sayıma başlayan Burcu Biricik, doğum gününü aralarında; Türkü Turan, Aydan Taş ve Alican Aytekin gibi ünlü isimlerin katıldığı bir parti ile kutladı.

        • 3

          Yakın arkadaşlarıyla objektif karşısında poz veren ve çektirdiği fotoğrafları da sosyal medya hesabından yayımlayan Burcu Biricik, doğum gününde doğacak olan bebeğine vereceği ismi de duyurdu.

        • 4

          BEBEĞİNİN ADINI PASTASININ ÜZERİNE YAZDIRDI

          İlk kez anne olmaya hazırlanan Burcu Biricik, doğum günü pastasının üzerine kızı Luna'nın adını yazdırdı.

        • 5

          Doğum gününde beyaz bir elbise giymeyi tercih eden karnı burnunda olan Burcu Biricik'e takipçilerinden "İyi ki doğdun" mesajları geldi.

        • 6

          EBRU ŞAHİN'DEN BURCU BİRİCİK'E: DÜNYA GÜZELİ

          Oyuncu Ebru Şahin de arkadaşı Burcu Biricik'in doğum gününü "İyi ki doğdun dünya güzeli biricik" sözleriyle kutladı.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Polisten kaçtılar drondan kaçamadılar
        Polisten kaçtılar drondan kaçamadılar
        "Buzdolabım çalındı" ihbarından cinayet çıktı!
        "Buzdolabım çalındı" ihbarından cinayet çıktı!
        Beşinci hastalığa dikkat!
        Beşinci hastalığa dikkat!
        Texas'ta aşırı yağış! Binlerce kişi tahliye edildi
        Texas'ta aşırı yağış! Binlerce kişi tahliye edildi
        Buruk'un muhtemel 11'i!
        Buruk'un muhtemel 11'i!
        Türksat 6A'ya yeni logo
        Türksat 6A'ya yeni logo
        'Veteran' komedyenlere ilgi var mı?
        'Veteran' komedyenlere ilgi var mı?
        On binlerce kişi yine sokaklara indi!
        On binlerce kişi yine sokaklara indi!
        Sağlıklı bir öğün için tabağa neyden ne kadar koymalı?
        Sağlıklı bir öğün için tabağa neyden ne kadar koymalı?
        Yurdun hem doğusu hem batısı için fırtına alarmı!
        Yurdun hem doğusu hem batısı için fırtına alarmı!
        Karısını bıçaklayan koca, 4 gün sonra yakalandı
        Karısını bıçaklayan koca, 4 gün sonra yakalandı
        İspanyol bakanın Milei hakkındaki sözleri kriz yarattı
        İspanyol bakanın Milei hakkındaki sözleri kriz yarattı
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        "Hamas savaşı bitirmeyen ateşkesi reddedecek"
        "Hamas savaşı bitirmeyen ateşkesi reddedecek"
        Gelin arabası dereye uçtu
        Gelin arabası dereye uçtu
        Beşiktaş'tan çifte bomba!
        Beşiktaş'tan çifte bomba!
        Arda Güler'li Real Madrid şampiyon!
        Arda Güler'li Real Madrid şampiyon!
        Çin'den Filipinler ile gizli mutabakat iddiası
        Çin'den Filipinler ile gizli mutabakat iddiası
        Nefesleri kestiler
        Nefesleri kestiler
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        Habertürk Anasayfa