Burcu Biricik, doğacak kızının adını doğum gününde açıkladı
İlk kez anne olmaya hazırlanan Burcu Biricik, doğum gününü aralarında; Türkü Turan, Aydan Taş ve Alican Aytekin gibi yakın arkadaşlarının yer aldığı bir partiyle kutladı. 35'inci yaşına giren Biricik, doğum gününde dünyaya gelecek olan kızının adını da açıkladı
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2016'da reklamcı Emre Yetkin evlenen ve ilk bebeğini kucağına almak için gün sayan Burcu Biricik, 35'inci yaşına girdi.
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Kızına kavuşmak için geri sayıma başlayan Burcu Biricik, doğum gününü aralarında; Türkü Turan, Aydan Taş ve Alican Aytekin gibi ünlü isimlerin katıldığı bir parti ile kutladı.
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Yakın arkadaşlarıyla objektif karşısında poz veren ve çektirdiği fotoğrafları da sosyal medya hesabından yayımlayan Burcu Biricik, doğum gününde doğacak olan bebeğine vereceği ismi de duyurdu.
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BEBEĞİNİN ADINI PASTASININ ÜZERİNE YAZDIRDI
İlk kez anne olmaya hazırlanan Burcu Biricik, doğum günü pastasının üzerine kızı Luna'nın adını yazdırdı.
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Doğum gününde beyaz bir elbise giymeyi tercih eden karnı burnunda olan Burcu Biricik'e takipçilerinden "İyi ki doğdun" mesajları geldi.
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EBRU ŞAHİN'DEN BURCU BİRİCİK'E: DÜNYA GÜZELİ
Oyuncu Ebru Şahin de arkadaşı Burcu Biricik'in doğum gününü "İyi ki doğdun dünya güzeli biricik" sözleriyle kutladı.
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