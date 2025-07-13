Burçin Orhon hastalığıyla ilgili gerçeği yıllar sonra açıkladı

1990’lı yılların unutulmaz dansçılarından, 'Bambi' lakabıyla hafızalara kazınan, 1995'te Süheyl Uygur ile evlenen Burçin Orhon, sosyal medyada hesabından yaptığı açıklamayla, 11 yıl önce kendisine konulan Alzheimer teşhisiyle ilgili konuştu.

Süheyl Uygur ve eşi Burçin Orhon

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"BİR SENE BOYUNCA KENDİMİ ALZHEIMER HASTASIN SANDIM"

O dönem kendisine yanlış teşhis konulduğunu söyleyen Burçin Orhon, konuya açıklık getirdi. Orhon, yaptığı açıklamada; "Büyük bir yanlıştı, yanlış teşhisti. Benzer bir hastalığım vardı. Bir sene boyunca kendimi Alzheimer hastası zannettim. Birtakım hazırlıklar yaptım. Sonradan gerçek ortaya çıktı. Alzheimer değilim, bu çok sevindirici ama üzerimde ciddi etkiler bıraktı" dedi.

"TEŞHİSTEN SONRA YORUMLARA ÇOK ÜZÜLDÜM"

63 yaşındaki olan Burçin Orhon, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti ve daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: Alzheimer, reklam yapılacak bir şey değil. Hiç kimse, hele de benim gibi bir insan, bundan bir şey kazanamaz. Ancak kötü bir şekilde gündeme gelinir. İnsanlar çocuklarını bana güvenip bale dersine yollamaz, Alzheimer olan birine dizi ya da reklam teklifi gelmez. Bu yorumlara, teşhisten daha çok üzüldüm. Bir insan Alzheimer’la reklam yapacak kadar alçalamaz.