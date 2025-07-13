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        Haberler Magazin Burçin Orhon hastalığıyla ilgili gerçeği yıllar sonra açıkladı - Magazin haberleri

        Burçin Orhon hastalığıyla ilgili gerçeği yıllar sonra açıkladı

        Bir dönemin ünlü dansçısı olan Burçin Orhon'a yıllar önce Alzheimer teşhisi konulmuştu. Bir yıl boyunca kendini Alzheimer sanan Orhon, bu konuda 11 yıl sonra bir açıklamada bulundu; "O zaman doktor Alzheimer tanısı koymuştu. Sonradan gerçekler ortaya çıktı"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.07.2025 - 15:42 Güncelleme: 13.07.2025 - 16:38
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        11 yıl sonra açıkladı
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        1990’lı yılların unutulmaz dansçılarından, 'Bambi' lakabıyla hafızalara kazınan, 1995'te Süheyl Uygur ile evlenen Burçin Orhon, sosyal medyada hesabından yaptığı açıklamayla, 11 yıl önce kendisine konulan Alzheimer teşhisiyle ilgili konuştu.

        Süheyl Uygur ve eşi Burçin Orhon
        Süheyl Uygur ve eşi Burçin Orhon

        "BİR SENE BOYUNCA KENDİMİ ALZHEIMER HASTASIN SANDIM"

        O dönem kendisine yanlış teşhis konulduğunu söyleyen Burçin Orhon, konuya açıklık getirdi. Orhon, yaptığı açıklamada; "Büyük bir yanlıştı, yanlış teşhisti. Benzer bir hastalığım vardı. Bir sene boyunca kendimi Alzheimer hastası zannettim. Birtakım hazırlıklar yaptım. Sonradan gerçek ortaya çıktı. Alzheimer değilim, bu çok sevindirici ama üzerimde ciddi etkiler bıraktı" dedi.

        "TEŞHİSTEN SONRA YORUMLARA ÇOK ÜZÜLDÜM"

        63 yaşındaki olan Burçin Orhon, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti ve daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: Alzheimer, reklam yapılacak bir şey değil. Hiç kimse, hele de benim gibi bir insan, bundan bir şey kazanamaz. Ancak kötü bir şekilde gündeme gelinir. İnsanlar çocuklarını bana güvenip bale dersine yollamaz, Alzheimer olan birine dizi ya da reklam teklifi gelmez. Bu yorumlara, teşhisten daha çok üzüldüm. Bir insan Alzheimer’la reklam yapacak kadar alçalamaz.

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        #burçin orhon
        #Alzheimer

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