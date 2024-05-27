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        Haberler Magazin Burak Yörük sevgilisi Tuana Yılmaz evleniyor mu? İki kez 'Evet' dedim - Magazin haberleri

        Burak Yörük sevgilisine evlenme teklifi etti

        Burak Yörük, bir süredir aşk yaşadığı Tuana Yılmaz'a evlilik teklifinde bulundu. O anları yayımlayan Yılmaz; "İki kez 'Evet' dedim" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2024 - 08:19 Güncelleme: 27.05.2024 - 09:04
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          Bir süredir aşk yaşayan oyuncu Burak Yörük ile şarkıcı Tuana Yılmaz, birlikteliklerini bir üst seviyeye taşıma kararı aldı.

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          Burak Yörük, sevgilisi Tuana Yılmaz'a evlilik teklifinde bulundu. Yılmaz, kendisine yüzük alan Yörük'e "Evet" yanıtını verdi.

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          "İKİ KEZ 'EVET' DEDİM"

          O anları sosyal medya hesaplarından yayımlayan çiftten Tuana Yılmaz, mutluluğunu "İki kez 'Evet' dedim" sözleriyle dile getirdi.

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          Burak Yörük de Tuana Yılmaz'a "Güzelim" yorumuyla karşılık verdi. Paylaşımlarıyla kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören çifte; İlayda Alişan, İpek Filiz Yazıcı, Zeynep Bastık ve Dilara Aksüyek gibi ünlü isimler "Tebrikler" sözleriyle yorum yaptı.

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