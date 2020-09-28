Sezon başında Fransa'nın Lille takımına imza atan Milli takımımızın başarılı santraforu Burak Yılmaz, önceki gün bir yıl önce barıştığı ve yeniden evlenme kararı aldığı eski eşi İstem Yılmaz ve çocuklarıyla birlikte bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde oynanan karşılaşma sonrası soluğu İstanbul'da alan Yılmaz, öğlen saatlerinde ailesiyle birlikte geldiği restoranda yemek yedi. Burak Yılmaz, ardından açık alandaki mağazaları turlayıp, güzel havanın tadını çıkardı.