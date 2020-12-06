Ibrahimovic'i tahtıntan indirdi!

Bu yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılarak Ligue 1 ekiplerinden Lille'e transfer olan Burak Yılmaz performansıyla gündeme oturmaya devam ediyor! Lille formasıyla çıktığı son 7 Ligue 1 maçında gol katkısı yapan 35 yaşındaki futbolcu, Zlatan Ibrahimovic'in rekorunu de geride bıraktı.

Lille yaptığı paylaşımda Ligue 1 tarihinde üst üste yedi maçta da gol katkısı veren en yaşlı oyuncu olduğunu ve bu rekorun önceki sahibinin Zlatan Ibrahimovic olduğunu belirtti!

Lille'deki ilk golünü 5. maçında Nantes karşısında atan Burak devamındaki 6 maçta 6 gol atarken 2 de asist yaptı. 35 yaşındaki golcü son olarak Sparta Prag maçında oyuna girdikten sadece 7 dakika sonra 2 gol atmayı başararak Fransa'da manşetleri süslemişti.