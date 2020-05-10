TFF, ligleri 12 Haziran'da başlatmayı planlamayı açıklarken Beşiktaş da antrenmanlar gerçekleştiriyordu. Siyah-beyazılar yapılan testler sonrasında bir futbolcu ve bir çalışanda Kovid-19'a rastlandığını açıkladıktan sonra pazartesi günkü antrenman iptal edildi. Burak Yılmaz'dan da konuya dair yorum geldi.

Sosyal medya hesabından bir karikatür paylaşan Burak Yılmaz kısa sürede gündeme oturdu.