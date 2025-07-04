Burak Yeter: Elon Musk neden olmasın?

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; DJ Burak Yeter, Bebek Parkı'nda objektiflere yansıdı. Atmosferin Stratosfer katmanında gerçekleştirdiği müzik yayınıyla büyük bir başarıya imza atarak Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na adını yazdıran Burak Yeter; "2.5 - 3 yıldır üzerinde çalıştığımız bir projeydi. Sonunda başardık. Hatta bugün, Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na girdiğimizin haberini aldım" dedi.

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Burak Yeter, ardından; "DJ'likle ilgili bugüne kadar birçok ödül almıştım ama bu bambaşka bir boyut oldu. Artık 'Daha fazla ne yapabilirim?' diye düşünüyorum. Çünkü yapılabilecek en iyisini yaptım. Ülkemiz adına hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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500 BİN KİŞİ AYNI ANDA İZLEDİ

YouTube üzerinden Stratosfer katmanından canlı yayın yapan Burak Yeter, yayın esnasında 500 bin kişinin kendisini izlediğini belirtti. Yeter; "Bizim mottomuz 'Müzik her yerdedir.' O mesajı da verdiğimizi düşünüyoruz" dedi.

YENİ HEDEF 250 BİN FİT

İlk aşamada 55 bin fit (16.764 metre) yüksekliğe özel bir kapsülle çıkan Burak Yeter, ikinci projede hedeflerinin 250 bin fit (76.200 metre) olduğunu söyledi. Bu kez roket kullanılacağını belirten Yeter; "Bu proje için büyük bir ekiple çalışıyoruz" diye konuştu.

"ELON MUSK NEDEN OLMASIN?" Elon Musk ile bir iş birliği ihtimali sorulduğunda ise ünlü Burak Yeter, şunları söyledi: Neden olmasın? Zaten projede Starlink’ten yararlandık. Umarım birlikte bir şeyler yaparız. Aynı yolda ilerliyoruz: Biz enlemde, onlar boylamda. Onlara da projeyi sunmak istiyoruz. Fotoğraflar: HT magazin, İHA, DHA