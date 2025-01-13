Burak Yamantürk: Çok konuşamıyorum

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; oyuncu Burak Yamantürk, Etiler'deki bir dişçi kliniğinden çıkarken elinde buz torbasıyla objektiflere yansıdı.

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Basın mensuplarının sorularını yanıtlamakta zorlanan Burak Yamantürk, dişlerinde bir problem olduğunu belirterek, "Çok konuşamıyorum" dedi ve ağzını işaret etti.

Yorgun olduğu görülen Burak Yamantürk, daha sonra otomobiline binip oradan uzaklaştı.