Burak Sergen ile Gizem Şağban Sergen balayında
Burak Sergen, üç hafta önce evlendiği Gizem Şağban Sergen ile balayına çıktı
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Burak Sergen, üç hafta önce kendi tiyatrosunun genel koordinatörü Gizem Şağban ile evlenmişti.
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Geçtiğimiz ocak ayında Nihan Ünsal ile olaylı bir şekilde boşanan Burak Sergen, Gizem Şağban ile evlenerek 4'üncü kez nikâh masasına oturmuş oldu.
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Çiftin, balayında öncelikle yurt dışı seyahatleri ardından da yurt içi seyahatleri olacağı öğrenilmişti.
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Burak Sergen ile Gizem Şağban balayına çıktı. Eşiyle tekne gezisine çıkan Sergen, o anları da sosyal medya hesabından yayımladı.