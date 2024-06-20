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        Haberler Magazin Burak Sergen ile Gizem Şağban Sergen balayında - Magazin haberleri

        Burak Sergen ile Gizem Şağban Sergen balayında

        Burak Sergen, üç hafta önce evlendiği Gizem Şağban Sergen ile balayına çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2024 - 16:36 Güncelleme: 20.06.2024 - 16:38
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          Burak Sergen, üç hafta önce kendi tiyatrosunun genel koordinatörü Gizem Şağban ile evlenmişti.

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          Geçtiğimiz ocak ayında Nihan Ünsal ile olaylı bir şekilde boşanan Burak Sergen, Gizem Şağban ile evlenerek 4'üncü kez nikâh masasına oturmuş oldu.

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          Çiftin, balayında öncelikle yurt dışı seyahatleri ardından da yurt içi seyahatleri olacağı öğrenilmişti.

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          Burak Sergen ile Gizem Şağban balayına çıktı. Eşiyle tekne gezisine çıkan Sergen, o anları da sosyal medya hesabından yayımladı.

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