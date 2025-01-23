Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangın, faciaya neden oldu. Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Bolu'daki yangında tüm kimlikler tespit edilmiştir. Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı da 78'dir" denildi.

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"EKİP ARKADAŞIMIZI VE KIZINI KAYBETMENİN ÜZÜNTÜSÜNÜ YAŞIYORUZ"

Türkiye'yi yasa boğan yangın faciasında yapımcı Burak Sağyaşar, ekip arkadaşı Feray Kanpolat ve kızı Oya Kanpolat'ın da yaşamını yitirdiğini duyurdu; "Bolu Kartalkaya'da çıkan yangın felaketinde, birlikte çalıştığımız ekip arkadaşımız Feray Kanpolat ve kızı Oya Kanpolat'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhume Feray Kanpolat, Oya Kanpolat ve yangında yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı aileleri başta olmak üzere yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve baş sağlığı diliyoruz."

"FERAY KANBOLAT'I KAYBETMENİN ÜZÜNTÜSÜ İÇİNDEYİM"

Naz Elmas da Feray Kanbolat ile daha önce 'Karadut' adlı dizide çalıştığını ifade ederek, üzüntüsünü; "Sevgilisi iş arkadaşımız Feray Kanbolat'ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyim. Sevenlerine ve yangında tüm kaybettiğimiz vatandaşlarımıza baş sağlığı dilerim" sözleriyle dile getirdi.