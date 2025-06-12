Burak Özçivit ile Fahriye Evcen ailece Londra tatilinde
Oyuncu çift; Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, çocukları Karan ve Kerem ile Londra'da tatil yapıyor
Giriş: 12.06.2025 - 21:03 Güncelleme: 12.06.2025 - 21:03
Oyuncu çift; Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, ailece çıktıkları tatillerle dikkat çekiyor.
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, çocukları Karan ve Kerem ile bu kez Londra'ya gitti.
Burak Özçivit, tatillerinden kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Burak Özçivit, bulunduğu paylaşımlara yalnızca; "Aile" notunu ekledi.
Fotoğraflar: Instagram
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