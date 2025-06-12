Burak Özçivit ile Fahriye Evcen ailece Londra tatilinde

Oyuncu çift; Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, ailece çıktıkları tatillerle dikkat çekiyor.

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Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, çocukları Karan ve Kerem ile bu kez Londra'ya gitti.

Burak Özçivit, tatillerinden kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Burak Özçivit, bulunduğu paylaşımlara yalnızca; "Aile" notunu ekledi.

Fotoğraflar: Instagram