Burak Özçivit: Dünyanın her yerinden oyuncular vardı

"YOLDAN DİREKT GELDİM"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Burak Özçivit, katıldığı Suudi Arabistan'daki Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali'yle ilgili "Çok büyük bir organizasyondu. Türkiye'den ve dünyadan birçok oyuncu vardı. Çok güzel hazırlanmışlardı. Geçen seneden beri konuştuğumuz bir işti. Yoldan direkt geldim" ifadelerini kullandı.