Galatasaray Süper Lig'de 25'inci haftayı 28 puanla 13'üncü sırada tamamladı.

Bu durum daha önce kulüp tarihinde görülmüş değil. Zor günler geçiren başkan Burak Elmas, 1-1 biten Kayserispor maçı sonrası teknik direktör Domenec Torrent ile görüştü. Başkan Elmas oyuncu tercihlerinden duyduğu rahatsızlığı İspanyol teknik adama iletti. Takımın bir an önce maç kazanması gerektiğini belirten Burak Elmas, teknik heyetten daha titiz davranmasını istedi.

İŞİNE KARIŞILMASINDAN RAHATSIZ!

Galatasaray ile çıktığı 5 maçta sadece 2 puan alan Domenec Torrent ise işine karışılmasından rahatsız.

İspanyol teknik adam oyuncuların antrenman performanslarına göre kadro tercihi yaptığını belirtti.

Bu arada yönetim bu dönemde teknik direktör değişikliğine gitmeyi düşünmüyor.

Bu durum Torrent'e de iletildi. Galatasaray'da yönetim ve teknik heyet Göztepe maçından alınacak galibiyetle yeni bir sayfa açmayı planlıyor..