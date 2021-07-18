Burak Elmas'tan basın toplantısı

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, yarın basın toplantısı düzenleyecek.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilecek toplantının saat 17.00'de başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, Burak Elmas'ın görevdeki ilk 1 aylık dönemi hakkında değerlendirmede bulunacağı aktarıldı.