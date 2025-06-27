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        Haberler Bilgi Spor Bulgaristan-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Bulgaristan-Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi? VNL Filenin Efeleri 2. hafta maç takvimi

        Bulgaristan-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milletler Ligi Filenin Efeleri 2. hafta maç takvimi

        A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasının üçüncü maçında ev sahibi Bulgaristan ile karşılaşacak. Ligin ilk haftasında Sırbistan, Hollanda ve Polonya'ya yenilen Filenin Efeleri, ev sahibi Çin'i 3-0 yenmeyi başarmıştı. Ay-yıldızlı ekip 1 galibiyet, 3 mağlubiyetle ilk haftayı 3 puanla 16. sırada tamamlamıştı. Milliler, ikinci haftadaki ilk iki maçında ise Slovenya ve Ukrayna'ya 3-0'lık skorlarla mağlup olmuştu. Peki, Bulgaristan-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Filenin Efeleri 2. hafta maç takvimi ile Bulgaristan-Türkiye voleybol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2025 - 14:09 Güncelleme: 27.06.2025 - 14:09
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        • 1

          A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın 2025 FIVB Milletler Ligi’nde (VNL) mücadelesi sürüyor. Çin etabını 1 galibiyet, 3 mağlubiyetle tamamlayan Filenin Efeleri, Bulgaristan etabında da henüz galibiyet alamadı. Ligin ikinci haftasının ilk iki maçında Slovenya ve Ukrayna'ya 3-0'lık skorlarla mağlup olan ay-yıldızlı ekip, böylece organizasyonda 5. yenilgisini almış oldu. Milli takım, 2025 VNL'deki 7. karşılaşmasını ev sahibi Bulgaristan ile oynayacak. Filenin Efeleri 2. hafta maç takvimi ile Bulgaristan-Türkiye voleybol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı araştırılmaya başlandı. Peki Bulgaristan-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

        • 2

          BULGARİSTAN-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Bulgaristan-Türkiye voleybol maçı, 28 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak.

        • 3

          BULGARİSTAN-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

          Bulgaristan-Türkiye voleybol maçı, TRT Spor ekranından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        • 4

          BULGARİSTAN-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE LİNKİ

          Filenin Efeleri'nin mücadelesini aşağıdaki link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

          https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor

        • 5

          FİLENİN EFELERİ 2. HAFTA MAÇ PROGRAMI 2025

          Millilerin organizasyonun ikinci haftasında kalan maçları şöyle:

          28 Haziran 2025

          19.00 Bulgaristan-Türkiye (TRT Spor)

          29 Haziran 2025

          15.00 Türkiye-Fransa (TRT Spor)

        • 6

          KADRO

          Milli takımın ikinci hafta kadrosunda şu milli voleybolcular yer alıyor:

          Pasörler: Murat Yenipazar, Hilmi Şahin

          Pasör Çaprazları: Berk Dilmenler, Can Koç

          Smaçörler: Yiğit Gülmezoğlu, Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija

          Orta Oyuncular: Bedirhan Bülbül, Vahit Emre Savaş, Mert Matic, Ertuğrul Gazi Metin, Ahmet Tümer

          Liberolar: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu

        • 7
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