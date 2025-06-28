A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi’nde (VNL) mücadelesini sürdürüyor. Filenin Efeleri, VNL’nin ikinci haftasının 3. maçında Bulgaristan ile kozlarını paylaşacak. Turnuvada oynadığı altı maçta 1 galibiyet yaşayan Milliler, güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Ay-yıldızlılar, Bulgaristan karşısında etkili bir performans ortaya koymayı amaçlıyor. Bulgaristan-Türkiye voleybol maçı canlı izle kanalı ve saati voleybolseverler tarafından araştırılıyor. İşte, TRT Spor linki ile Filenin Efeleri 2025 Milletler Ligi Bulgaristan-Türkiye voleybol maçı canlı yayın izle…