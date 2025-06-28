Bulgaristan-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milletler Ligi Filenin Efeleri 2. hafta maç takvimi
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasının üçüncü maçında Bulgaristan ile karşı karşıya geliyor. VNL'de çıktığı 6 maçta 5 mağlubiyet, 1 galibiyet yaşayan Filenin Efeleri, Bulgaristan karşısında galip gelerek kötü gidişe son vermeyi amaçlıyor. Ay-yıldızlı ekibin heyecan dolu mücadelesini kaçırmak istemeyen voleybolseverler ise Bulgaristan-Türkiye voleybol maçı canlı izle ekranını araştırıyor. İşte, TRT Spor ile Filenin Efeleri 2025 Milletler Ligi Bulgaristan-Türkiye voleybol maçı canlı izle linki...
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi’nde (VNL) mücadelesini sürdürüyor. Filenin Efeleri, VNL’nin ikinci haftasının 3. maçında Bulgaristan ile kozlarını paylaşacak. Turnuvada oynadığı altı maçta 1 galibiyet yaşayan Milliler, güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Ay-yıldızlılar, Bulgaristan karşısında etkili bir performans ortaya koymayı amaçlıyor. Bulgaristan-Türkiye voleybol maçı canlı izle kanalı ve saati voleybolseverler tarafından araştırılıyor. İşte, TRT Spor linki ile Filenin Efeleri 2025 Milletler Ligi Bulgaristan-Türkiye voleybol maçı canlı yayın izle…
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BULGARİSTAN-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Bulgaristan-Türkiye voleybol maçı, 28 Haziran 2025 Cumartesi günü yani bugün saat 19.00’da başlayacak.
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BULGARİSTAN-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Filenin Efeleri'nin VNL'deki 7. maçı, TRT Spor ekranından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
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BULGARİSTAN-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE LİNKİ
Milli takımın mücadelesini aşağıdaki link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.
https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor
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KADRO
Pasörler: Murat Yenipazar, Hilmi Şahin
Pasör Çaprazları: Berk Dilmenler, Can Koç
Smaçörler: Yiğit Gülmezoğlu, Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija
Orta Oyuncular: Bedirhan Bülbül, Vahit Emre Savaş, Mert Matic, Ertuğrul Gazi Metin, Ahmet Tümer
Liberolar: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu
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FİLENİN EFELERİ MAÇ PROGRAMI 2025
3.Hafta (Kanto, Japonya)
16 Temmuz
10.00 Türkiye-ABD
17 Temmuz
10.00 Türkiye-Almanya
18 Temmuz
13.30 Türkiye-Brezilya
20 Temmuz
08.00 Türkiye-Arjantin
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İLK 8'DE YER ALAN TAKIMLAR FİNALLERDE MÜCADELE EDECEK
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 3. hafta karşılaşmalarını 15-20 Temmuz 2025 tarihleri arasında Japonya'da oynayacak.
VNL’de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.