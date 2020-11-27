Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Diva Bülent Ersoy, önceki akşam Nişantaşı'ndaki bir kürk mağazasında görüntülendi.
Basın mensuplarının kendisini kapıda beklediğini öğrenen Ersoy, "Onlar benim çocuklarım. Kapıda beklemesinler. Alın içeri, gelsinler" ifadelerini kullandı.
Bülent Ersoy, "Nasılsınız çocuklarım? Ben koştura koştura alışveriş yapıyorum. Bodrum'a gideceğim bu hafta sonu. Onun için koşturuyorum. Bir dükkan kapanacak, diğerini durduruyorum. Tam kepenk kapatılacak hemen durdurup, bekletiyorum. Sağ olsunlar, beni kırmıyorlar" şeklinde konuştu.
Muhabirlerin, "Geçtiğimiz günlerde çok alışveriş yaptınız. Çantalar arabanın bagajına sığmadı. 100 bin TL'lik bir alışveriş olduğu yazıldı" sözlerine Diva, şu yanıtı verdi:
Ben para söylemedim çocuklar. Şimdi kafam çok yoğun Bodrum'u ve aldığım ilk villayı düşünüyorum. İşim çok. İki ay Bodrum'da kalacağım, villaları yaptıracağım. Gözümle görmem lazım. Adamlar inşallah benden bıkıp, kaçmazlar. İçini de kendim dizayn edeceğim. Her şeyi kendi gözlerimle görmeliyim. O yüzden iki ay kalacağım. Yerinde teftiş edeceğim çünkü mimar kendine göre yapar, ben beğenmem.
Bir kez daha kırılıp, dökülme olmasın ama matamatiksel olarak onlar bana çizimleri getirecekler. İşinin ehli adamlar elbette onlar daha iyisini bilirler. Bana getirip, çizimlerde gösterdikleri planlar benim onayladığım gibi mi değil mi o önemli benim için.
Ersoy, "Bu pandemi döneminde biraz gözlerden uzak olayım, tatil yapayım diye mi düşündünüz?" sorusuna, "Ne bileyim İstanbul'dan biraz uzak durayım, hava alayım, ayağımı toprağa basayım istiyorum. Her yer çam ağacı, muhteşem bir manzara" cevabını verdi.
Bülent Ersoy, gazetecilerin, "Bu pandemi döneminde bazı sanatçılar sahne alamıyor, çok sıkıntıdalar. 'Paramız bitiyor' diyorlar. Gerçekten bir sanatçı üç ay sahne almazsa paraları biter mi? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:
'Hazıra dağ dayanmaz' diye bir tabir vardır ama yaptıkları yatırımın durumuna bağlı. Dayanma gücü zor. Sadece sanatçılar için değil, insanlar için de zor. Ben çok üzülüyorum. Bir dengesizlik oluyor tabii ki. Belirli bir kazancı olan insan asgari ücretle çalışan insanla bir olmayabilir ama bu kadar uçurum... Tabi bunu ancak çeken bilir.
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