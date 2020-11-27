Muhabirlerin, "Geçtiğimiz günlerde çok alışveriş yaptınız. Çantalar arabanın bagajına sığmadı. 100 bin TL'lik bir alışveriş olduğu yazıldı" sözlerine Diva, şu yanıtı verdi:

Ben para söylemedim çocuklar. Şimdi kafam çok yoğun Bodrum'u ve aldığım ilk villayı düşünüyorum. İşim çok. İki ay Bodrum'da kalacağım, villaları yaptıracağım. Gözümle görmem lazım. Adamlar inşallah benden bıkıp, kaçmazlar. İçini de kendim dizayn edeceğim. Her şeyi kendi gözlerimle görmeliyim. O yüzden iki ay kalacağım. Yerinde teftiş edeceğim çünkü mimar kendine göre yapar, ben beğenmem.

Bir kez daha kırılıp, dökülme olmasın ama matamatiksel olarak onlar bana çizimleri getirecekler. İşinin ehli adamlar elbette onlar daha iyisini bilirler. Bana getirip, çizimlerde gösterdikleri planlar benim onayladığım gibi mi değil mi o önemli benim için.