2014 yılında Pekkan tarafından iş akdi ani bir şekilde sonlandırılan Etel Sason ile birlikte güneşlenen ve sohbet eden Çavuşoğlu'nun temkinli tutumu dikkatlerden kaçmadı.

Sason'un ise nispeten daha rahat olduğu ve güneşi tadını çıkardığı görüldü.