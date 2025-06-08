'Bulaşıkçılar' 15 Haziran'da AKM'de

AÇILIŞ KONSERİ: TEKFEN FİLARMONİ ORKESTRASI & BULGARİSTAN ULUSAL FİLARMONİ KOROSU-53. İSTANBUL MÜZİK FESTİVALİ

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 53. İstanbul Müzik Festivali, yıldız şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası ve Bulgaristan Ulusal Filarmoni Korosu'nun sahne alacağı dünya prömiyeriyle açılıyor.

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Tekfen Filarmoni Orkestrası

Konserde, yaşadığı coğrafyaya ait sesleri, duyarlılıkları ve değerleri bugünü ve geçmişiyle birlikte kuşatan derin bir müzik diline sahip Hasan Uçarsu, Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın “Yeşeren Toprak” şiiri üstüne bestelediği “Toprak Sever İnsanları Birer Birer” eserinde doğayla uyum içinde, daha adil ve dengeli bir yaşamı anlatıyor. Rus opera repertuvarının en tanınan parçalarından, Borodin’in Prens Igor operası için bestelediği Poloveç Dansları ise bir Türk boyu olan Kumanların savaşçı ve özgür ruhunu canlandırırken, Doğu ve Batı müziğinin etkileyici bir sentezini sunuyor.

Açılış Konseri: Tekfen Filarmoni Orkestrası & Bulgaristan Ulusal Filarmoni Korosu-53. İstanbul Müzik Festivali; 11 Haziran saat 20.00’de Türk Telekom Opera Salonu’nda.

DESTANLARIN DANSI Destanların Dansı; Türk halklarının zengin kültürel mirasını müzik, dans ve tiyatro ile buluşturarak binlerce yıllık tarihi ve kültürü izleyicilere aktarıyor. Nuh Tufanı’ndan Dede Korkut’a, Sarı Gelin’den Tomris’e kadar birçok destanı ve kahramanı içeren performans, 13 Haziran’da Türk Telekom Opera Salonu’nda, tarih akışında görsel ve duygusal bir yolculuk sunacak. Türkiye’nin tarihi mirasını ve tarihi yapıların önemini dünyaya anlatarak ülkemizde turizm potansiyelini artıran gösteri; gençleri de Tomris Hatun, Alparslan ve Boğaçhan gibi destanları dilden dile günümüze kadar gelmesini sağlayan efsanelerle tanıştırıyor. Kültürümüzü yeni nesle aktarmayı hedefleyen etkinliğin genel sanat yönetmenliğini Serhat Turak üstleniyor. Destanların Dansı; 13 Haziran 20.00’de Türk Telekom Opera Salonu’nda. REKLAM BİR TAŞIN HAFIZASI Bir Taşın Hafızası, İngiliz bir gazeteci olan David’in Filistin’de yaşadığı derin dönüşüm ardından Yusuf oluşu, Filistin halkıyla kurduğu güçlü bağ, gazeteciliğin sınırları ile vicdanı arasında yaşadığı gelgitlerle örülü bir hikâye ile seyirciyi içine alıyor.

Gerçekle yüzleşen, zulmün karşısında duran karakterler aracılığıyla hem Filistin’in hem de insanlığın sesini duyuran oyun, evrensel bir vicdan çağrısını tiyatro aracılığıyla gerçekleştiriyor. Hakan Hüseyin Gül’ün yazıp yönettiği bu çarpıcı yapım, izleyiciyi hem kişisel hem de toplumsal bir yüzleşmeye davet ediyor. Oyunun yardımcı yönetmenliğini Samet Demir üstlenirken, dekor ve kostüm tasarımları ise Numan Noyan Küçük imzası taşıyor. Bir Taşın Hafızası; 13 Haziran saat 20.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda. REKLAM CAMERATA SALZBURG & FAZIL SAY-53. İSTANBUL MÜZİK FESTİVALİ Çağımızın önde gelen piyanist ve bestecilerinden Fazıl Say’ın, Viyana ekolünün sevilen orkestrası Camerata Salzburg ile uzun soluklu iş birliğinden doğan uyumu, muhteşem bir konserle taçlanacak. Orkestra ve Say, 53. İstanbul Müzik Festivali kapsamında, İstanbul’da ilk kez Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) bir araya gelecek. Camerata Salzburg ve Fazıl Say, festivaldeki konserlerinin açılışını, klasik müzik tarihinin en canlı orkestral parçalarından, Mozart’ın Figaro’nun Düğünü operasının uvertürüyle yapacak.

Ardından, 2012’de Viyana Kozerthaus’ta ilk kez birlikte çaldıklarında büyük coşkuyla karşılanan Mozart’ın 21. Do Majör Piyano Konçertosu seslendirilecek. Orkestra ve Say, bu geniş ölçekli eseri şefsiz seslendirerek hayranlık uyandıracak. Konserin yalnızca orkestrayla yapılacak kapanışı ise, Brahms’ın gençlik döneminin en parlak başarılarından, stili itibarıyla gizli senfonileri arasında nitelendirilen 1. Yaylı Seranadı’yla olacak. Camerata Salzburg & Fazıl Say-53. İstanbul Müzik Festivali; 14 Haziran saat 20.00’de Türk Telekom Opera Salonu’nda. REKLAM YURDAL TOKCAN’IN HİCAZ MEYDAN FASLI-İSTANBUL MEYDAN MEŞKLERİ TOPLULUĞU İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu, Sanat Yönetmeni Yüce Gümüş rehberliğinde hazırlanan, Türk müziğinin lâdînî seçkilerinden oluşan bu özel konserle sanatseverlerin karşısına çıkacak. Adını, ülkemizin yetiştirmiş olduğu kıymetli sanatçı Yurdal Tokcan’ın, kendi bestesi olan “Hicaz Meydan Faslı”ndan alan konserin etkinlik yönetmenliğini de Tokcan üstleniyor. İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu ve İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu sanatçılarını aynı sahnede buluşturan konser, 14 Haziran tarihinde AKM’de sanatseverlerle buluşacak.

Yurdal Tokcan’ın Hicaz Meydan Faslı-İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu; 14 Haziran saat 20.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda. BULAŞIKÇILAR REKLAM Bulaşıkçılar, restoran mutfağının en dip, en ıslak, en gürültülü köşesinde geçen bir hikâyeyi sahneye taşıyor. Yazar Morris Panych’in, sistemin dışında kalmış üç kadının hayatına çarpıcı bir gerçeklikle ışık tuttuğu, Ceren Aksakal tarafından Türkçeye çevrilen oyun, Işıl Kasapoğlu rejisi ile sanatseverlerle buluşuyor. Dramaturjisini Zeynep Avcı’nın üstlendiği yapımın yardımcı yönetmenliğini ise Volkan Sarıöz yapıyor. Başrollerini Özge Özpirinççi, Ahsen Eroğlu, Şebnem Sönmez ve Ekin Eryılmaz’ın paylaştığı “Bulaşıkçılar” hayata tutunma çabası veren üç kadının görünmeyen emeğini ve bastırılmış duygularını, restoranın arka planındaki yoğun tempoda görünür kılıyor. Oyunun merkezinde, sadece bulaşık yıkamayan aynı zamanda bastırılmış hayallerini, susturulmuş öfkelerini suya sabuna karıştırarak var etmeye çalışan kadınlar yer alıyor. Absürt mizah ve çarpıcı gerçekliğin iç içe geçtiği bu oyun, sistemin kıyısında sıkışmış kadınların hem trajik hem komik dünyasını seyirciye aktarıyor.

Bulaşıkçılar; 15 Haziran Saat 20.30’da Türk Telekom Opera Salonu’nda. SEZON SONU KONSERİ-MİLLİ KURTULUŞ GÜNÜNDE AZERBAYCAN’A ARMAĞAN KARCIĞAR FASLI VE AZERİ TÜRKÜLER-CUMHURBAŞKANLIĞI KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU REKLAM Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu 2024-2025 sezonunun kapanış konserini, Millî Kurtuluş Günü dolayısıyla dost ve kardeş ülke Azerbaycan’a bir armağan olarak sunuyor. Konserin ilk bölümünde koro, ‘şarkı’nın en yaygın beste şekli haline gelmesinden sonra revaç bulan yeni fasıl anlayışının bir örneklemesini hazırladığı Karcığar Faslı ile yapacak. Cumhurbaşkanlığı Korosu’ndan Merve Utandı Kalkan ve Murat Avşar, klasik ve neoklasik dönemlere ait eserlerle sahne alacak. Saz solosu bölümünde, koronun en kıdemli sanatçılarından ve muvazzaf olarak son konserine çıkan Neyzen Salih Bilgin; Birol Yayla, Samim Karaca, Taner Sayacıoğlu ve Yağmur Damla Bilgin’in refakatleriyle seslendireceği eserlerle emeklilik hayatına adım atacak. Millî Kurtuluş Günü dolayısıyla Azerbaycan’a armağan edilen ve Azeri türkülerden oluşan final bölümü şef Mehmet Güntekin yönetiminde gerçekleşecek.

Sezon Sonu Konseri-Milli Kurtuluş Gününde Azerbaycan’a Armağan Karcığar Faslı ve Azeri Türküler-Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu; 15 Haziran saat 11.30’da AKM Tiyatro Salonu’nda. 5. İSTANBUL DİJİTAL SANAT FESTİVALİ T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle, Türk Telekom ve PASHA Bank ana sponsorluğunda, Mezo tarafından düzenlenen İstanbul Dijital Sanat Festivali, bu yıl beşinci kez kapılarını açacak. 11-15 Haziran tarihleri arasında AKM’de gerçekleşecek festival, dijital sanatlar alanında önemli isimlere, ulusal ve uluslararası toplam 80 sanatçıya ev sahipliği yapacak. Bu yıl “Connecting” (Bağlanıyor) temasıyla gerçekleştirilecek olan festival; fiziksel ve sanal dünya arasındaki evrimsel ilişkilerin insan iletişimi üzerindeki etkilerini, varoluşun felsefesini ve ontolojik temellerini sorgulayacak. Direktörlüğünü Mezo Dijital Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Nabat Garakhanova’nın üstlendiği festivalin, küratörlüğünü Rahim Ünlü, Samed Karagöz, Niyazi Erdoğan, Evgeniya Romanidi ve Türkiye’nin ilk yapay zeka küratörü Avind; artistik direktörlüğünü ise Esra Özkan yürütüyor. Herkese açık ve ücretsiz olacak festivalde işitsel ve görsel performansların, masterclassların, tiyatroların yanı sıra; pek çok konuda panel ve atölyeler gerçekleştirilecek.

5. İstanbul Dijital Sanat Festivali; 11-15 Haziran tarihleri arasında AKM’de