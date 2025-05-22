Buika ve Kibariye 26 Mayıs'ta Harbiye'de
Grammy ödüllü İspanyol şarkıcı Buika ile Kibariye, 26 Mayıs'ta Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluşuyor
Giriş: 22.05.2025 - 13:48 Güncelleme: 22.05.2025 - 13:48
BKM, 30'uncu yılında Grammy ödüllü sanatçı Buika ile Kibariye’yi, Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda müzikseverlerle buluşturuyor. Buika ile Kibariye, 26 Mayıs’ta Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alacak.
Yılın en çok konuşulan müzikal iş birliği kapsamında sahneyi paylaşacak olan iki dev isim, solo performanslarının yanı sıra düetleriyle sevenleriyle buluşacak.
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