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        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 9 HAZİRAN 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Bugünkü maç programı 9 Haziran 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        9 Haziran 2025 maç programı belli oldu. Bugün Dünya Kupası 2026 Avrupa Elemeleri'nde heyecan dolu mücadeleler futbolseverleri bekliyor. Kritik karşılaşmaları kaçırmak istemeyenler maçların başlangıç saatleri ve canlı yayınlanacağı kanalları araştırıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte 9 Haziran 2025 Bugünkü maçlar ve saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2025 - 10:10 Güncelleme: 09.06.2025 - 11:06
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        • 1

          9 Haziran Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Futbolseverler bugün oynanacak maçlar ile futbol heyecanını doyasıya yaşayacak. Bugün Dünya Kupası 2026 Avrupa Elemeleri'nde kritik maçlar oynanacak. Takımlar, gruplarında avantaj sağlamak için ter dökecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 9 Haziran 2025 bugünkü maçlar ve canlı yayın kanalları…

        • 2

          9 HAZİRAN 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

          Dünya Kupası 2026 Elemeler - Avrupa Elemeleri Grup I

          21.45 İtalya-Moldova (EXXEN)

          21.45 Estonya-Norveç (EXXEN)

        • 3

          Dünya Kupası 2026 Elemeler - Avrupa Elemeleri Grup J

          17.00 Kazakistan-Kuzey Makedonya (EXXEN ve TV8,5)

          21.45 Belçika-Galler (EXXEN ve TV8.5)

        • 4

          Dünya Kupası 2026 Elemeler - Avrupa Elemeleri Grup L

          21.45 Hırvatistan-Çekya (EXXEN)

          21.45 Faroe Adaları-Cebelitarık (EXXEN)

        • 5

          İzlanda 1. Ligi

          17:00 Grindavik-HK Kopavogs

          19:00 Leiknir R.-Volsungur

          19:00 Thor Akureyri-IR Reykjavik

          20:00 Fjolnir-Selfoss

          22:15 Throttur Reykjavik-Njardvik

          22:15 Keflavik-Fylkir

        • 6

          Norveç 2. Ligi

          15:30 Eik-Tonsberg-Traeff

          17:00 Notodden-Brann 2

        • 7

          İsveç 1. Ligi

          20:30 Nordic United FC-Karlbergs BK

        • 8
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