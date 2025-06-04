Futbolseverler, bugün Avrupa'da ve dünyada oynanacak çekişmeli karşılaşmalar ile futbola doyacak. Bugünkü maçlar 4 Haziran 2025 programı ile ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusu yanıt buldu. UEFA Uluslar Ligi’nde yarı final heyecanı yaşanacak. Uluslararası Hazırlık Maçları bugün yapılacak iki maç ile devam edecek. Afrika COSAFA Kupası, Japonya Lig Kupası, İsveç Kupası’nda da heyecan dolu karşılaşmalar oynanacak. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 4 Haziran 2025 Bugünkü maçlar ve saatleri...