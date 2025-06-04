Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? 4 Haziran 2025 günün maç programı
4 Haziran Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. Bugün Avrupa'da ve dünyada heyecan dolu karşılaşmalar oynanacak. Uluslararası Hazırlık Maçları devam ederken UEFA Uluslar Ligi'nde yarı final heyecanı yaşanacak. Öte yandan Afrika COSAFA Kupası, Japonya Lig Kupası, İsveç Kupası'nda kritik mücadeleler futbolseverleri bekliyor olacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte 4 Haziran 2025 günün maç programı ve saatleri...
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Futbolseverler, bugün Avrupa'da ve dünyada oynanacak çekişmeli karşılaşmalar ile futbola doyacak. Bugünkü maçlar 4 Haziran 2025 programı ile ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusu yanıt buldu. UEFA Uluslar Ligi’nde yarı final heyecanı yaşanacak. Uluslararası Hazırlık Maçları bugün yapılacak iki maç ile devam edecek. Afrika COSAFA Kupası, Japonya Lig Kupası, İsveç Kupası’nda da heyecan dolu karşılaşmalar oynanacak. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 4 Haziran 2025 Bugünkü maçlar ve saatleri...
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MAÇ PROGRAMI 4 HAZİRAN 2025: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA Uluslar Ligi - Yarı Final
22:00 Almanya - Portekiz
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Afrika COSAFA Kupası - Grup A
16:00 Güney Afrika - Mozambik
19:00 Mauritius - Zimbabve
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Japonya Lig Kupası - Play-off
13:00 Cerezo Osaka - Yokohama FC
13:00 Fukuoka - S. Hiroshima
13:00 S. Bellmare - Iwata Jubilo
13:00 Tokyo Verdy - Kashiwa
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İsveç Kupa - 1. Tur
20:00 Lödde - Rosengaard
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Dünya Hazırlık Maçları Ülkeler
15:30 Tayland - Hindistan
16:00 Bangladeş - Bhutan
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UEFA Dostluk Kupası
11:30 - Arjantin - ABD
12:00 - Uruguay - Portekiz
16:30 - Fransa - Avustralya
17:00 - Japonya - Senegal
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