Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 30 Mayıs Cuma günün maç takvimi
Her gün yerli ve yabancı liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugün hangi maçların oynanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. 30 Mayıs Cuma günün maç programı belli oldu. Buna göre; Süper Lig, UEFA Kadınlar Uluslar Ligi, Suudi Arabistan Kral Kupası, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası, İsveç Allsvenskan ve İspanya La Liga 2'de kritik karşılaşmalar oynanacak. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 30 Mayıs 2025 bugünkü maçlar listesi...
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30 Mayıs 2025 maç programı belli oldu. Böylece Süper Lig, UEFA Kadınlar Uluslar Ligi, Suudi Arabistan Kral Kupası, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası, İsveç Allsvenskan ve İspanya La Liga 2’de hangi maçların yapılacağı belli oldu. Bu akşam yerli ve yabancı liglerde dikkat çeken karşılaşmalar oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 30 Mayıs 2025 Bugünkü maçlar, saatleri ve canlı yayın kanalları...
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30 MAYIS 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Süper Lig
20:00 Kasımpaşa - Göztepe (beIN Sports 3)
20:00 Galatasaray - Başakşehir FK (beIN Sports 1)
20:00 Antalyaspor - Trabzonspor (beIN Sports 2)
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UEFA Kadınlar Uluslar Ligi - B Ligi Grup 2
19:00 Slovenya - Yunanistan
20:00 Türkiye - İrlanda Cumhuriyeti
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Suudi Arabistan - Kral Kupası Final
21:00 Al Ittihad - Al-Qadsiah
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Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası
11:00 Alves Kablo - Real Betis
18:30 Alves Kablo - Mainz
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Uluslararası Hazırlık Maçları
17:45 Suudi Arabistan - Ürdün
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İsveç Allsvenskan
20:00 Örebro - Brage
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İspanya La Liga 2
21:30 Castellon - Real Zaragoza