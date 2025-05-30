30 Mayıs 2025 maç programı belli oldu. Böylece Süper Lig, UEFA Kadınlar Uluslar Ligi, Suudi Arabistan Kral Kupası, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası, İsveç Allsvenskan ve İspanya La Liga 2’de hangi maçların yapılacağı belli oldu. Bu akşam yerli ve yabancı liglerde dikkat çeken karşılaşmalar oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 30 Mayıs 2025 Bugünkü maçlar, saatleri ve canlı yayın kanalları...