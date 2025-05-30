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        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 30 MAYIS 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte günün maç programı

        Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 30 Mayıs Cuma günün maç takvimi

        Her gün yerli ve yabancı liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugün hangi maçların oynanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. 30 Mayıs Cuma günün maç programı belli oldu. Buna göre; Süper Lig, UEFA Kadınlar Uluslar Ligi, Suudi Arabistan Kral Kupası, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası, İsveç Allsvenskan ve İspanya La Liga 2'de kritik karşılaşmalar oynanacak. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 30 Mayıs 2025 bugünkü maçlar listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2025 - 10:54 Güncelleme: 30.05.2025 - 10:54
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        • 1

          30 Mayıs 2025 maç programı belli oldu. Böylece Süper Lig, UEFA Kadınlar Uluslar Ligi, Suudi Arabistan Kral Kupası, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası, İsveç Allsvenskan ve İspanya La Liga 2’de hangi maçların yapılacağı belli oldu. Bu akşam yerli ve yabancı liglerde dikkat çeken karşılaşmalar oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 30 Mayıs 2025 Bugünkü maçlar, saatleri ve canlı yayın kanalları...

        • 2

          30 MAYIS 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

          Süper Lig

          20:00 Kasımpaşa - Göztepe (beIN Sports 3)

          20:00 Galatasaray - Başakşehir FK (beIN Sports 1)

          20:00 Antalyaspor - Trabzonspor (beIN Sports 2)

        • 3

          UEFA Kadınlar Uluslar Ligi - B Ligi Grup 2

          19:00 Slovenya - Yunanistan

          20:00 Türkiye - İrlanda Cumhuriyeti

        • 4

          Suudi Arabistan - Kral Kupası Final

          21:00 Al Ittihad - Al-Qadsiah

        • 5

          Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası

          11:00 Alves Kablo - Real Betis

          18:30 Alves Kablo - Mainz

        • 6

          Uluslararası Hazırlık Maçları

          17:45 Suudi Arabistan - Ürdün

        • 7

          İsveç Allsvenskan

          20:00 Örebro - Brage

        • 8

          İspanya La Liga 2

          21:30 Castellon - Real Zaragoza

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