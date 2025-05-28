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        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 28 MAYIS 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Bugünkü maçlar 28 Mayıs 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        28 Mayıs 2025 maç programı paylaşıldı. Böylece bugün oynanacak maçlar belli oldu. Bu akşam UEFA Konferans Ligi final maçı oynanacak. Lig tarihindeki dördüncü finalde Real Betis ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Real Betis Chelsea maçı başta olmak üzere bu akşam oynanacak mücadeleleri canlı izlemek isteyen futbolseverler maçların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanallarını araştırmaya başladı. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 28 Mayıs 2025 Bugünkü maçlar listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2025 - 11:42 Güncelleme: 28.05.2025 - 11:42
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        • 1

          Bugün hangi maçların oynanacağı merak konusu oldu. 28 Mayıs 2025 maç programı futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Bugünkü maç takvimine göre, UEFA Konferans Ligi’nde final heyecanı yaşanacak. Real Betis ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 28 Mayıs 2025 Bugünkü maçlar listesi…

        • 2

          UEFA KONFERANS LİGİ’NDE FİNAL HEYECANI

          UEFA Konferans Ligi finalinde Real Betis ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Real Betis - Chelsea maçı, bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak.

          Polonya'nın Wroclaw kentindeki Wroclaw Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

        • 3

          28 MAYIS 2025 BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

          UEFA Konferans Ligi

          22:00 Real Betis - Chelsea

        • 4

          Almanya: Regionalliga Play Offs

          20:00 Lokomotive Leipzig - Havelse

        • 5

          Almanya: Oberliga Play Offs

          20:00 Altona - Hemelingen

          22:00 Schoningen - Heider SV 20:00

        • 6

          Andorra: Primera Divisió - Düşme Grubu

          21:30 Esperanca - City Escaldes

        • 7

          Arjantin: Copa Argentina

          23:00 Excursionistas - Argentinos Jrs

        • 8

          Uluslararası Dostluk Maçı

          09:00 Vietnam U16 - Avustralya U16

          14:35 Çin U16 - Suudi Arabistan U16

          16:00 Eritre - Güney Sudan

          19:00 Umman - Lübnan

          20:00 Catalonia Selection - Kosta Rika

          20:00 Fas U18 - İngiltere U18

          20:00 Kosova U21 - Kuzey Makedonya U21

          21:45 Nijerya – Gana

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