Bu akşam kimin maçı var, saat kaçta sorusu futbolseverler tarafından yanıt arıyor. Hemen belirtelim ki bu akşam Süper Lig, 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçı bulunmuyor. Ancak Almanya 2. Bundesliga, İsveç Superettan ve İsviçre Süper Ligi Küme Düşme Turu maçları oynanacak. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, 27 Mayıs 2025 Salı bugün oynanacak maçlar ve saatleri…