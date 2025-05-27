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        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 27 MAYIS 2025 TAKVİMİ | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Bugünkü maçlar listesi 27 Mayıs 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

        27 Mayıs maç programı belli oldu. Böylece futbolseverlerin gündeminde yer alan ''Bugün maç var mı?'' sorusu yanıt buldu. 27 Mayıs Salı günü oynanacak mücadeleleri kaçırmak istemeyenler maçların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanallarını araştırmaya başladı. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, 27 Mayıs 2025 bugünkü maçlar listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2025 - 09:53 Güncelleme: 27.05.2025 - 09:53
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        • 1

          Bu akşam kimin maçı var, saat kaçta sorusu futbolseverler tarafından yanıt arıyor. Hemen belirtelim ki bu akşam Süper Lig, 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçı bulunmuyor. Ancak Almanya 2. Bundesliga, İsveç Superettan ve İsviçre Süper Ligi Küme Düşme Turu maçları oynanacak. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, 27 Mayıs 2025 Salı bugün oynanacak maçlar ve saatleri…

        • 2

          27 MAYIS 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

          Almanya - 2. Bundesliga Play Out

          21:30 Braunschweig - Saarbrücken

        • 3

          İsviçre - Süper Lig Yükselme/Küme Düşme Play Off

          21:30 Grasshoppers - Aarau

        • 4

          İsveç Superettan

          20:00 Sandvikens - Sundsvall

          20:00 Trelleborgs - Helsingborg

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