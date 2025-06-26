Bugün oynanacak voleybol, basketbol ve futbol maçları merak ediliyor. Bu kapsamda sporseverler ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusuna yanıt arıyor. 26 Haziran 2025 maç programı kontrol ediliyor. Bugünkü maç takvimine göre; FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Avrupa U19 Şampiyonası, Çin Süper Ligi, FIVB Milletler Ligi’nde önemli karşılaşmalar oynanacak. Özellikle A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın Ukrayna ile karşılaşacağı maç için heyecan dorukta. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 26 Haziran 2025 bugünkü maçlar listesi…