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        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 24 MAYIS 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün maç fikstürü

        Bugünkü maçlar 24 Mayıs 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        24 Mayıs Cumartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. Yerli ve yabancı liglerde önemli karşılaşmalar oynanacak. Trendyol Süper Lig'in 37. haftası bugün yapılacak 3 maçla başlayacak. Süper Lig'in yanı sıra İspanya La Liga 2, İngiltere Şampiyonluk Ligi, İtalya Serie A, Fransa Kupası ve Belçika Pro Lig'de de kritik mücadeleler futbolseverleri bekliyor olacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte 24 Mayıs 2025 maç programı ve saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.05.2025 - 10:25 Güncelleme: 24.05.2025 - 10:25
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        • 1

          23 Mayıs Cuma günün maç fikstürü belli oldu. Bu akşam yerli ve yabancı liglerde kritik karşılaşmalar oynanacak. Trendyol 1. Lig’de play-off ikinci tur rövanşında Bandırmaspor ile Boluspor karşı karşıya gelecek. 1. Lig’in yanı sıra, La Liga, Serie A ve Bundesliga 2 gibi önemli liglerin maçlarını takip etmek isteyen futbolseverler ‘’Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 23 Mayıs 2025 Cuma günün maçları...

        • 2

          Futbolseverler, bugün yerli ve yabancı liglerde oynanacak birbirinden kritik maçlar ile futbola doyacak. Bugünkü maçlar 24 Mayıs 2025 programı ile ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusu yanıt buldu. Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Göztepe'ye konuk olacakken, La Liga’da Arda Güler’in formasını terlettiği Real Madrid, Real Sociedad ile kozlarını paylaşacak. İngiltere Şampiyonluk Ligi, Serie A, Fransa Kupası ve Belçika Pro Lig’de de heyecan dolu karşılaşmalar oynanacak. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 24 Mayıs 2025 Bugünkü maçların saatleri ve canlı yayın kanalları...

        • 3

          MAÇ PROGRAMI 24 MAYIS 2025: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

          Süper Lig

          16:00 Eyüpspor - Antalyaspor (beIN Sports 1)

          19:00 Göztepe - Galatasaray (beIN Sports 1)

          19:00 Gaziantep FK - Kasımpaşa (beIN Sports 2)

        • 4

          LaLiga

          17:15 Real Madrid - Real Sociedad

          19:30 Espanyol - Las Palmas

          19:30 Leganes - Valladolid

          22:00 Getafe - Celta Vigo

          22:00 Deportivo Alaves - Osasuna

          22:00 Rayo Vallecano - Mallorca

        • 5

          İngiltere Şampiyonluk Ligi

          17.00 - Sheffield United-Sunderland

        • 6

          Fransa - Kupa Final

          22:00 PSG - Reims

        • 7

          Serie A

          19:00 Bologna - Genoa

          21:45 Milan - Monza

        • 8

          Belçika Pro Lig

          21:00 Westerlo - Standard Lieg

          21:00 Sporting Charleroi - Oud Heverlee Leuven

          21:00 Dender - KV Mechelen

        • 9
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