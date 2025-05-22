Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 22 Mayıs Perşembe günün maç takvimi
Her gün yerli ve yabancı liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugün hangi maçların oynanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. 22 Mayıs Perşembe günün maç programı belli oldu. Buna göre; Nesine 2. Lig, Bundesliga Play-Out, Suudi Arabistan - Pro Lig, Dünya Halı Saha Şampiyonası, UEFA U17 Avrupa Şampiyonası, İsveç Allsvenskan, İsveç Superettan, Danimarka 1. Lig ve İskoçya Premier Lig'de kritik karşılaşmalar oynanacak. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 22 Mayıs 2025 bugünkü maçlar listesi...
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22 Mayıs 2025 maç programı açıklandı. Böylece Nesine 2. Lig, Bundesliga Play-Out, Suudi Arabistan - Pro Lig, Dünya Halı Saha Şampiyonası, UEFA U17 Avrupa Şampiyonası, İsveç Allsvenskan, İsveç Superettan, Danimarka 1. Lig ve İskoçya Premier Lig’de hangi maçların yapılacağı belli oldu. Bu akşam yerli ve yabancı liglerde dikkat çeken karşılaşmalar oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 22 Mayıs 2025 Bugünkü maçlar, saatleri ve canlı yayın kanalları...
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22 MAYIS 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Nesine 2. Lig Yükselme Play-Off 3. Tur
16.00 Altınordu - Batman Petrolspor
20.00 Artı Değer Van Spor FK - Çimentaş Elazığspor
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Bundesliga Play-Out
21.30 Heidenheim - Elversberg
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- 4
Suudi Arabistan Pro Lig
19.05 Al Akhdoud - Al Raed
19.15 Damac FC - Al Fateh
21.00 Al Ahli - Al Ettifaq
- 5
Dünya Halı Saha Şampiyonası
11:45 Gana - İspanya
13:00 Endonezya - Kosta Rika
15:30 Çekya - Arjantin
17:15 Kazakistan - Polonya
21:00 Sırbistan - İsrail
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UEFA U17 Avrupa Şampiyonası
19:00 Arnavutluk - Almanya
21:30 Fransa - Portekiz
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- 7
İsveç Allsvenskan
20:00 Hammarby - Mjallby
20:00 Malmö - AIK Stockholm
- 8
İsveç Superettan
20:00 Kalmar - Umea
20:00 Varbergs - Landskrona
20:00 Helsingborg - Oddevold
20:00 Sundsvall - Brage
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Danimarka 1. Lig
20:00 Hillerod - Vendsyssel
20:00 Hobro - Koge
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İskoçya Premier Lig
22:00 Livingston - Ross County