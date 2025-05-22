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        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 22 MAYIS 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte günün maç programı

        Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 22 Mayıs Perşembe günün maç takvimi

        Her gün yerli ve yabancı liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugün hangi maçların oynanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. 22 Mayıs Perşembe günün maç programı belli oldu. Buna göre; Nesine 2. Lig, Bundesliga Play-Out, Suudi Arabistan - Pro Lig, Dünya Halı Saha Şampiyonası, UEFA U17 Avrupa Şampiyonası, İsveç Allsvenskan, İsveç Superettan, Danimarka 1. Lig ve İskoçya Premier Lig'de kritik karşılaşmalar oynanacak. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 22 Mayıs 2025 bugünkü maçlar listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2025 - 11:02 Güncelleme: 22.05.2025 - 11:02
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        • 1

          22 Mayıs 2025 maç programı açıklandı. Böylece Nesine 2. Lig, Bundesliga Play-Out, Suudi Arabistan - Pro Lig, Dünya Halı Saha Şampiyonası, UEFA U17 Avrupa Şampiyonası, İsveç Allsvenskan, İsveç Superettan, Danimarka 1. Lig ve İskoçya Premier Lig’de hangi maçların yapılacağı belli oldu. Bu akşam yerli ve yabancı liglerde dikkat çeken karşılaşmalar oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 22 Mayıs 2025 Bugünkü maçlar, saatleri ve canlı yayın kanalları...

        • 2

          22 MAYIS 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

          Nesine 2. Lig Yükselme Play-Off 3. Tur

          16.00 Altınordu - Batman Petrolspor

          20.00 Artı Değer Van Spor FK - Çimentaş Elazığspor

        • 3

          Bundesliga Play-Out

          21.30 Heidenheim - Elversberg

        • 4

          Suudi Arabistan Pro Lig

          19.05 Al Akhdoud - Al Raed

          19.15 Damac FC - Al Fateh

          21.00 Al Ahli - Al Ettifaq

        • 5

          Dünya Halı Saha Şampiyonası

          11:45 Gana - İspanya

          13:00 Endonezya - Kosta Rika

          15:30 Çekya - Arjantin

          17:15 Kazakistan - Polonya

          21:00 Sırbistan - İsrail

        • 6

          UEFA U17 Avrupa Şampiyonası

          19:00 Arnavutluk - Almanya

          21:30 Fransa - Portekiz

        • 7

          İsveç Allsvenskan

          20:00 Hammarby - Mjallby

          20:00 Malmö - AIK Stockholm

        • 8

          İsveç Superettan

          20:00 Kalmar - Umea

          20:00 Varbergs - Landskrona

          20:00 Helsingborg - Oddevold

          20:00 Sundsvall - Brage

        • 9

          Danimarka 1. Lig

          20:00 Hillerod - Vendsyssel

          20:00 Hobro - Koge

        • 10

          İskoçya Premier Lig

          22:00 Livingston - Ross County

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