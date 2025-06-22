Bugünkü maçlar 22 Haziran Pazar günü için araştırılıyor. Bugün oynanacak futbol, voleybol, basketbol maçlarını meran eden sporseverler "Bugün hangi maçlar var?" sorusuna yanıt arıyor. FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda günün maçları belli oldu. Bugün Real Madrid Pachuca ile Juventus Wydad Casablanca ile mücadele edecek. Peki; bugün kimin maçı var, hangi kanalda ve saat kaçta, şifresiz mi? İşte 22 Haziran Pazar günü oynanacak karşılaşmalar ve başlangıç saatleri…