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        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 22 HAZİRAN 2025 | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte günün maç programı

        Bugünkü maçlar 22 Haziran 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        22 Haziran Pazar günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugün FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Avrupa U21 Şampiyonası, Norveç Eliteserien, Güney Kore K-Ligi, Güney Kore 2. Ligi maçları oynanacak. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Real Madrid, Pachuca, Juventus gibi takımlar sahaya çıkacak. Heyecan verici müsabakaları kaçırmak istemeyenler mücadelelerin başlangıç saatlerine odaklandı. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte 22 Haziran 2025 maç programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.06.2025 - 10:38 Güncelleme: 22.06.2025 - 10:39
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        • 1

          Bugünkü maçlar 22 Haziran Pazar günü için araştırılıyor. Bugün oynanacak futbol, voleybol, basketbol maçlarını meran eden sporseverler "Bugün hangi maçlar var?" sorusuna yanıt arıyor. FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda günün maçları belli oldu. Bugün Real Madrid Pachuca ile Juventus Wydad Casablanca ile mücadele edecek. Peki; bugün kimin maçı var, hangi kanalda ve saat kaçta, şifresiz mi? İşte 22 Haziran Pazar günü oynanacak karşılaşmalar ve başlangıç saatleri…

        • 2

          22 HAZİRAN 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

          FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu

          19.00 Juventus-Wydad Casablanca

        • 3

          FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu

          22.00 Real Madrid-Pachuca

        • 4

          Avrupa U21 Şampiyonası - Çeyrek Final

          19:00 Danimarka U21 - Fransa U21

          22:00 Almanya U21 - İtalya U21

        • 5

          Güney Kore K-Ligi

          13:00 Gimcheon Sangmu - Anyang

          13:00 Gwangju - Daejeon Hana Citizen

        • 6

          Güney Kore 2. Ligi

          13:00 Jeonnam Dragons - Gimpo Citizen

          13:00 Busan I'Park - Chungbuk Cheongju

        • 7

          Norveç Eliteserien

          15:30 Valerenga - Molde

          18:00 Ham Kam - Tromso

          18:00 Kristiansund BK - Rosenborg

          18:00 KFUM - Stromsgodset

          18:00 Sarpsborg 08 - Bryne

          18:00 Sandefjord - Haugesund

          20:15 Viking - Fredrikstad

        • 8

          FIVB Milletler Ligi (VNL)

          19:30 Türkiye - Brezilya (TRT Spor)

        • 9

          FIBA Kadınlar EuroBasket

          C Grubu

          18:30 Belçika - Çekya

          21:15 Karadağ - Portekiz

          D Grubu

          16:15 İsveç - İspanya

          19:00 Büyük Britanya - Almanya

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