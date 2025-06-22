Bugünkü maçlar 22 Haziran 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
22 Haziran Pazar günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugün FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Avrupa U21 Şampiyonası, Norveç Eliteserien, Güney Kore K-Ligi, Güney Kore 2. Ligi maçları oynanacak. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Real Madrid, Pachuca, Juventus gibi takımlar sahaya çıkacak. Heyecan verici müsabakaları kaçırmak istemeyenler mücadelelerin başlangıç saatlerine odaklandı. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte 22 Haziran 2025 maç programı...
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Bugünkü maçlar 22 Haziran Pazar günü için araştırılıyor. Bugün oynanacak futbol, voleybol, basketbol maçlarını meran eden sporseverler "Bugün hangi maçlar var?" sorusuna yanıt arıyor. FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda günün maçları belli oldu. Bugün Real Madrid Pachuca ile Juventus Wydad Casablanca ile mücadele edecek. Peki; bugün kimin maçı var, hangi kanalda ve saat kaçta, şifresiz mi? İşte 22 Haziran Pazar günü oynanacak karşılaşmalar ve başlangıç saatleri…
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22 HAZİRAN 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu
19.00 Juventus-Wydad Casablanca
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu
22.00 Real Madrid-Pachuca
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Avrupa U21 Şampiyonası - Çeyrek Final
19:00 Danimarka U21 - Fransa U21
22:00 Almanya U21 - İtalya U21
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Güney Kore K-Ligi
13:00 Gimcheon Sangmu - Anyang
13:00 Gwangju - Daejeon Hana Citizen
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Güney Kore 2. Ligi
13:00 Jeonnam Dragons - Gimpo Citizen
13:00 Busan I'Park - Chungbuk Cheongju
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Norveç Eliteserien
15:30 Valerenga - Molde
18:00 Ham Kam - Tromso
18:00 Kristiansund BK - Rosenborg
18:00 KFUM - Stromsgodset
18:00 Sarpsborg 08 - Bryne
18:00 Sandefjord - Haugesund
20:15 Viking - Fredrikstad
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FIVB Milletler Ligi (VNL)
19:30 Türkiye - Brezilya (TRT Spor)
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FIBA Kadınlar EuroBasket
C Grubu
18:30 Belçika - Çekya
21:15 Karadağ - Portekiz
D Grubu
16:15 İsveç - İspanya
19:00 Büyük Britanya - Almanya
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