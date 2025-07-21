Takımların 2025-2026 sezonu için çalışmaları tam gaz devam ediyor. Bu kapsamda yeni sezon hazırlık maçları oynanıyor. Bugün Kayserispor Hatayspor ile Kocaelispor Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa U19 Şampiyonası’nda ise futbolseverleri 2 maç bekliyor olacak. Peki Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 21 Temmuz Pazartesi günü oynanacak maçlar ve başlangıç saatleri…