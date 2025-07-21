Bugünkü maçlar 21 Temmuz 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Bugün oynanacak karşılaşmalar futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. 21 Temmuz Pazartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. Spor tutkunları ise mücadelelerin başlangıç saatine odaklandı. Liglerin başlamasına kısa bir zaman kala takımlar hazırlık maçlarını sürdürüyor. Kayserispor, Hatayspor, Kocaelispor, Fatih Karagümrük takımları bugün sahaya çıkıyor. UEFA Avrupa U19 Şampiyonası'nda ise maçlar oynanmaya devam edecek. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 21 Temmuz 2025 maç programı...
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Takımların 2025-2026 sezonu için çalışmaları tam gaz devam ediyor. Bu kapsamda yeni sezon hazırlık maçları oynanıyor. Bugün Kayserispor Hatayspor ile Kocaelispor Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa U19 Şampiyonası’nda ise futbolseverleri 2 maç bekliyor olacak. Peki Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 21 Temmuz Pazartesi günü oynanacak maçlar ve başlangıç saatleri…
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21 TEMMUZ MAÇ PROGRAMI: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Hazırlık Maçları
17.00 Kayserispor - Hatayspor
18.00 Kocaelispor - Fatih Karagümrük
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U19 Şampiyonası
21.00 Norveç - Kuzey İrlanda (U19)
21.00 Ukrayna - İtalya (U19)
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Rusya Premier Ligi
17:30 Orenburg - CSKA Moskova
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Allsvenskan
20:00 Norrköping - IFK Varnamo
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Veikkausliiga
18:00 Mariehamn - Haka
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Sırbistan Süper Ligi
21:00 OFK Belgrad - Spartak
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J1 Lig
12:00 Fukuoka - Kyoto Sanga
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Hazırlık Maçları Kulüpler
12:30 Oakleigh - Western United
12:30 Nacional - Academica
13:00 V-Varen - R. Sociedad
17:00 Karpaty Lviv - Sharjah
17:00 Alashkert - Shirak
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19:00 Marsilya - Olympic
19:00 Ishoj - B93 Kopenhag
19:00 Las Palmas - Brighton
19:00 Tekstilac - Bokelj
19:30 Biel-Bienne - Langenthal
21:30 Young Boys II - Prishtina
21:30 Bradford PA - Guiseley
21:45 Trafford - Utd Of Manch.
21:45 Hashtag United - Chelmsford
22:00 Sporting CP - Sunderland
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