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        Haberler Bilgi Spor Bugünkü maçlar 21 Temmuz 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün maç programı

        Bugünkü maçlar 21 Temmuz 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Bugün oynanacak karşılaşmalar futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. 21 Temmuz Pazartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. Spor tutkunları ise mücadelelerin başlangıç saatine odaklandı. Liglerin başlamasına kısa bir zaman kala takımlar hazırlık maçlarını sürdürüyor. Kayserispor, Hatayspor, Kocaelispor, Fatih Karagümrük takımları bugün sahaya çıkıyor. UEFA Avrupa U19 Şampiyonası'nda ise maçlar oynanmaya devam edecek. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 21 Temmuz 2025 maç programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.07.2025 - 10:12 Güncelleme: 21.07.2025 - 10:14
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        • 1

          Takımların 2025-2026 sezonu için çalışmaları tam gaz devam ediyor. Bu kapsamda yeni sezon hazırlık maçları oynanıyor. Bugün Kayserispor Hatayspor ile Kocaelispor Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa U19 Şampiyonası’nda ise futbolseverleri 2 maç bekliyor olacak. Peki Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 21 Temmuz Pazartesi günü oynanacak maçlar ve başlangıç saatleri…

        • 2

          21 TEMMUZ MAÇ PROGRAMI: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

          Hazırlık Maçları

          17.00 Kayserispor - Hatayspor

          18.00 Kocaelispor - Fatih Karagümrük

        • 3

          U19 Şampiyonası

          21.00 Norveç - Kuzey İrlanda (U19)

          21.00 Ukrayna - İtalya (U19)

        • 4

          Rusya Premier Ligi

          17:30 Orenburg - CSKA Moskova

        • 5

          Allsvenskan

          20:00 Norrköping - IFK Varnamo

        • 6

          Veikkausliiga

          18:00 Mariehamn - Haka

        • 7

          Sırbistan Süper Ligi

          21:00 OFK Belgrad - Spartak

        • 8

          J1 Lig

          12:00 Fukuoka - Kyoto Sanga

        • 9

          Hazırlık Maçları Kulüpler

          12:30 Oakleigh - Western United

          12:30 Nacional - Academica

          13:00 V-Varen - R. Sociedad

          17:00 Karpaty Lviv - Sharjah

          17:00 Alashkert - Shirak

        • 10

          19:00 Marsilya - Olympic

          19:00 Ishoj - B93 Kopenhag

          19:00 Las Palmas - Brighton

          19:00 Tekstilac - Bokelj

          19:30 Biel-Bienne - Langenthal

          21:30 Young Boys II - Prishtina

          21:30 Bradford PA - Guiseley

          21:45 Trafford - Utd Of Manch.

          21:45 Hashtag United - Chelmsford

          22:00 Sporting CP - Sunderland

        • 11
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