Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 21 MAYIS 2025 | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte günün maç takvimi

        Bugünkü maçlar 21 Mayıs 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Yerli ve yabancı lig müsabakaları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. 21 Mayıs Çarşamba günü oynanacak maçlar araştırılıyor. Bugün UEFA Avrupa Ligi'nde final heyecanı yaşanacak. Tottenham Manchester United maçı sonrası Avrupa Ligi şampiyonu belli olacak. Öte yandan Fransa 1. Lig, Suudi Arabistan Pro Lig, İtalya Serie B ve Finlandiya Veikkausliiga'da da heyecan dolu karşılaşmalar yer alıyor. Maçların başlangıç saatleri ve canlı yayınlanacağı kanallar merak ediliyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar 21 Mayıs 2025 programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2025 - 11:37 Güncelleme: 21.05.2025 - 11:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          21 Mayıs Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugün UEFA Avrupa Ligi, Fransa 1. Lig, Suudi Arabistan Pro Lig, İtalya Serie B ve Finlandiya Veikkausliiga’da oynanacak maçlar ve canlı yayın kanalları araştırılmaya başlandı. Bugünkü maç takvimine göre UEFA Avrupa Ligi’nde final heyecanı yaşanacak. İspanya’da oynanacak final mücadelesini kazanan takım Avrupa Ligi kupasını müzesine götürecek. Tottenham Manchester United mücadelesi için heyecan dorukta. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 21 Mayıs 2025 Çarşamba bugünkü maçlar…

        • 2

          UEFA AVRUPA LİGİ KUPASINI BULACAK

          UEFA Avrupa Ligi finali 21 Mayıs Çarşamba bugün oynanacak. Finalde İngiltere temsilcileri Tottenham ile Manchester United karşı karşıya gelecek.

          Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda şampiyonu belirleyecek mücadele, İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak.

          Karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak.

        • 3

          21 MAYIS 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

          UEFA Avrupa Ligi - Final

          22.00 Tottenham-Manchester United (Tabbi ve TRT 1)

        • 4

          Fransa Ligue 1 - Play-Out Final

          21.00 Metz-Reims

        • 5

          Suudi Arabistan Pro Lig

          19.10 Al Nassr-Al Khaleej

          19.25 Al Kholood-Al Fayha

          21.00 Al Wahda-Al Hilal

        • 6

          İtalya Serie B - Yükselme Play-off Yarı Final

          21:30 Catanzaro - Spezia

          21:30 Juve Stabia - Cremonese

        • 7

          Hollanda Eerste Divisie Play-off - 2. Tur

          19:45 FC Dordrecht - Willem II

        • 8

          Finlandiya Veikkausliiga

          18:00 Tampereen I. - Kuopion

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenalaşan yaya yola düştü... Servis ezdi öldürdü!
        Fenalaşan yaya yola düştü... Servis ezdi öldürdü!
        Bodrum bu yıl da cep yakıyor
        Bodrum bu yıl da cep yakıyor
        Boey heyecanı!
        Boey heyecanı!
        Konutta kapora dolandırıcılığı uyarısı
        Konutta kapora dolandırıcılığı uyarısı
        Yan bakma kavgasında 7 kişiyi vurdu!
        Yan bakma kavgasında 7 kişiyi vurdu!
        100 suçtan 94 yıl hapis cezası vardı! 5 yıldır aranan suç makinesi!
        100 suçtan 94 yıl hapis cezası vardı! 5 yıldır aranan suç makinesi!
        Ünlülerin koruması hayata veda etti
        Ünlülerin koruması hayata veda etti
        Baba ile oğlunu yakmışlardı... Sır perdesi aralanıyor!
        Baba ile oğlunu yakmışlardı... Sır perdesi aralanıyor!
        Alman markadan düşük ÖTV'li model sürprizi
        Alman markadan düşük ÖTV'li model sürprizi
        Demir borular camı kırdı! Facia yaşandı!
        Demir borular camı kırdı! Facia yaşandı!
        13 TIR ile gelmeden istekleri geldi
        13 TIR ile gelmeden istekleri geldi
        İmamoğlu'nun kayıp cep telefonu ele geçirildi
        İmamoğlu'nun kayıp cep telefonu ele geçirildi
        Şenlik etkinliği yasa döndü! Kahreden haber!
        Şenlik etkinliği yasa döndü! Kahreden haber!
        Kuzey Kore'nin sahte sınır kasabası "Kijong-Dong"
        Kuzey Kore'nin sahte sınır kasabası "Kijong-Dong"
        Anne ve 2 çocuğu ölmüştü... İtfaiyecinin nişanlısı açığa alındı!
        Anne ve 2 çocuğu ölmüştü... İtfaiyecinin nişanlısı açığa alındı!
        ABD'den Türkiye ile "yeni bir ortaklık dönemi" vurgusu
        ABD'den Türkiye ile "yeni bir ortaklık dönemi" vurgusu
        Arda Turan Shakhtar Donetsk'te!
        Arda Turan Shakhtar Donetsk'te!
        Bu sahillere gece giriş yasak! Cezası 557 bin 212 TL
        Bu sahillere gece giriş yasak! Cezası 557 bin 212 TL
        Putin Kursk bölgesini ilk kez ziyaret etti
        Putin Kursk bölgesini ilk kez ziyaret etti
        Evlilik yüzüğü neden dördüncü parmağa takılır?
        Evlilik yüzüğü neden dördüncü parmağa takılır?
        Habertürk Anasayfa