Bugünkü maçlar 21 Mayıs 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Yerli ve yabancı lig müsabakaları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. 21 Mayıs Çarşamba günü oynanacak maçlar araştırılıyor. Bugün UEFA Avrupa Ligi'nde final heyecanı yaşanacak. Tottenham Manchester United maçı sonrası Avrupa Ligi şampiyonu belli olacak. Öte yandan Fransa 1. Lig, Suudi Arabistan Pro Lig, İtalya Serie B ve Finlandiya Veikkausliiga'da da heyecan dolu karşılaşmalar yer alıyor. Maçların başlangıç saatleri ve canlı yayınlanacağı kanallar merak ediliyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar 21 Mayıs 2025 programı...
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21 Mayıs Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugün UEFA Avrupa Ligi, Fransa 1. Lig, Suudi Arabistan Pro Lig, İtalya Serie B ve Finlandiya Veikkausliiga’da oynanacak maçlar ve canlı yayın kanalları araştırılmaya başlandı. Bugünkü maç takvimine göre UEFA Avrupa Ligi’nde final heyecanı yaşanacak. İspanya’da oynanacak final mücadelesini kazanan takım Avrupa Ligi kupasını müzesine götürecek. Tottenham Manchester United mücadelesi için heyecan dorukta. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 21 Mayıs 2025 Çarşamba bugünkü maçlar…
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UEFA AVRUPA LİGİ KUPASINI BULACAK
UEFA Avrupa Ligi finali 21 Mayıs Çarşamba bugün oynanacak. Finalde İngiltere temsilcileri Tottenham ile Manchester United karşı karşıya gelecek.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda şampiyonu belirleyecek mücadele, İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak.
Karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak.
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21 MAYIS 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA Avrupa Ligi - Final
22.00 Tottenham-Manchester United (Tabbi ve TRT 1)
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Fransa Ligue 1 - Play-Out Final
21.00 Metz-Reims
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Suudi Arabistan Pro Lig
19.10 Al Nassr-Al Khaleej
19.25 Al Kholood-Al Fayha
21.00 Al Wahda-Al Hilal
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İtalya Serie B - Yükselme Play-off Yarı Final
21:30 Catanzaro - Spezia
21:30 Juve Stabia - Cremonese
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Hollanda Eerste Divisie Play-off - 2. Tur
19:45 FC Dordrecht - Willem II
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Finlandiya Veikkausliiga
18:00 Tampereen I. - Kuopion