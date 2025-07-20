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        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 20 TEMMUZ 2025 || Bu akşam maç var mı? Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 20 Temmuz Pazar bugünkü maçlar

        20 Temmuz 2025 maç programı ile bugünkü maçlar belli oldu. Futbol takımlarının 2025-2026 sezonu öncesi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda hazırlık maçları oynanıyor. Bugün Galatasaray Admira Wacker ile karşı karşıya gelecekken, Fenerbahçe UD Leiria ile mücadele edecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 20 Temmuz 2025 bugünkü maç takvimi ile karşılaşmaların başlangıç saatleri.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.07.2025 - 10:40 Güncelleme: 20.07.2025 - 10:40
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        • 1

          20 Temmuz Pazar günü oynanacak maçlar belli oldu. Futbol takımlarının yeni sezon öncesi çalışmaları devam ederken bir yandan da hazırlık maçları oynanıyor. Bugün onlarca hazırlık maçı futbolseverleri bekliyor olacak. Galatasaray Admira Wacker ile karşı karşıya gelecek. UD Leiria Fenerbahçe maçı da bu akşam oynanacak. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, bugünkü maçlar 20 Temmuz 2025 listesi…

        • 2

          20 TEMMUZ 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

          Hazırlık Maçı

          20.30 Galatasaray - Admira Wacker

          22.00 UD Leiria - Fenerbahçe

        • 3

          Belçika Süper Kupa

          19.30 Union Saint-Gilloise - Club Brugge

        • 4

          Rusya Premier Ligi

          15:30 Nizhny Nov. - Krasnodar

          18:00 Zenit - Rostov

          20:30 Akhmat Grozny - Rubin Kazan

        • 5

          Danimarka Süper Ligi

          15:00 Fredericia - Nordsjaelland

          15:00 Vejle - Randers

          17:00 Sonderjyske - Aarhus

          19:00 Midtjylland - Odense

          21:00 Brondby - Silkeborg

        • 6

          Allsvenskan

          15:00 IK Sirius - Göteborg

          15:00 Mjallby - AIK Solna

          17:30 Halmstads BK - Hacken

          17:30 Hammarby - Brommapojkarna

        • 7

          Eliteserien

          15:30 Valerenga - Haugesund

          18:00 Sandefjord - Kristiansund

          18:00 Tromsö - Bryne

          20:15 H. Kameratene - Fredrikstad

        • 8

          Veikkausliiga

          16:00 SJK Seinöjoen - Gnistan

          18:30 HJK Helsinki - Oulu

          18:30 Jaro - Ilves

        • 9

          Ekstraklasa

          15:45 Gornik Zabrze - Lechia Gdansk

          18:30 Motor Lublin - Arka Gdynia

          21:15ERT Legia Varşova - Piast Gliwice

          21:15 Radomiak - Pogon Szczecin

        • 10

          Sırbistan Süper Ligi

          21:00 FK M. Lucani - Novi Beograd

          21:00 FK Vojvodina - Rad Surdulic

          21:00 Tsc Backa T. - Radnicki Nis

          21:00 Zeleznicar - Partizan

        • 11

          Çek Ligi

          16:00 Slovacko - Sigma Olomouc

          18:00 Mlada Boleslav - Slovan Liberec

          21:00 Slavia Prag - H. Kralove

        • 12

          J1 Lig

          12:00 Kashima - Kashiwa

          12:00 Tokyo Verdy - Machida Z.

          12:30 Shimizu - Yokohama FC

          13:00 Fagiano - Vissel Kobe

          13:00 Gamba Osaka - Kawasaki F.

          13:00 Niigata - S. Hiroshima

          13:00 Yokohama M. - Nagoya

          K-Lig

          13:00 FC Seoul - Ulsan Hora

        • 13

          Serie A

          17:00 Internacional - Ceara CE

          22:00 Cruzeiro MG - Juventude

          22:00 Vitoria BA - Bragantino SP

          23:30 Palmeiras - Atl. Mineiro

          23:30 Recife - Botafogo RJ

          Arjantin Premier Ligi

          20:30 Barracas C. - Ind. Mendoza

          22:45 CA Tigre - Argentinos Jr.

          22:45 Newells OB - Banfield

        • 14

          Hazırlık Maçları Kulüpler

          11:00 Jadran- Siroki Brije

          11:00 Dabas- Tatabanya

          12:00 Reims- OH Leuven

          12:00 Tychy- LKS Zdroj

          13:00 Zaglebie Lubin- Miedz Legnica

          13:00 Isle of Man- Altrincham

          14:00 Chem Leipzig- Sandersdorf

          14:00 Reims- Bobigny

          14:30 Antwerp- Eupen

          14:30 Vitesse- MASV

          15:00 RW Ahlen- Schalke 04

          15:00 W. Wiesbaden- Steinbach

          15:00 H. Rostock- Phönix Lübeck

          15:00 Freiberg- Augsburg II

          15:00 Osnabrück- Werder II

          15:00 Wilhelmshaven- Bremer SV

          15:00 Saarbrücken- Petange

          15:00 Optik Rathenow- Carl Zeiss Jena

          15:00 Bayern Alzenau- RW Walldorf

          15:00 Malvern Town- Hereford

          16:00 SSVg Velbert- Holzheimer SG

          16:00 Meppen II- Jeddeloh II

          16:00 E. Hohkeppel- Cosmos Koblenz

          16:00 B. Dortmund II- Südwest Köln

          16:00 Wacker Inns.- Reutlingen

          17:00 Rapid Wien- Union Berlin

          17:00 Rodange- Mondorf

          17:00 Fleetwood- Radcliffe

          18:00 Bologna- Virtus Verona

          18:30 Palermo- Paradiso

          18:30 Hellas Verona- Rovereto

          19:00 Siroki Brije- Zmijavci

          19:00 AS Far Rabat- Kawkab

          20:00 Albacete- Al Rayyan

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