Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 20 Temmuz Pazar bugünkü maçlar
20 Temmuz 2025 maç programı ile bugünkü maçlar belli oldu. Futbol takımlarının 2025-2026 sezonu öncesi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda hazırlık maçları oynanıyor. Bugün Galatasaray Admira Wacker ile karşı karşıya gelecekken, Fenerbahçe UD Leiria ile mücadele edecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 20 Temmuz 2025 bugünkü maç takvimi ile karşılaşmaların başlangıç saatleri.
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20 Temmuz Pazar günü oynanacak maçlar belli oldu. Futbol takımlarının yeni sezon öncesi çalışmaları devam ederken bir yandan da hazırlık maçları oynanıyor. Bugün onlarca hazırlık maçı futbolseverleri bekliyor olacak. Galatasaray Admira Wacker ile karşı karşıya gelecek. UD Leiria Fenerbahçe maçı da bu akşam oynanacak. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, bugünkü maçlar 20 Temmuz 2025 listesi…
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20 TEMMUZ 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Hazırlık Maçı
20.30 Galatasaray - Admira Wacker
22.00 UD Leiria - Fenerbahçe
- 3
Belçika Süper Kupa
19.30 Union Saint-Gilloise - Club Brugge
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- 4
Rusya Premier Ligi
15:30 Nizhny Nov. - Krasnodar
18:00 Zenit - Rostov
20:30 Akhmat Grozny - Rubin Kazan
- 5
Danimarka Süper Ligi
15:00 Fredericia - Nordsjaelland
15:00 Vejle - Randers
17:00 Sonderjyske - Aarhus
19:00 Midtjylland - Odense
21:00 Brondby - Silkeborg
- 6
Allsvenskan
15:00 IK Sirius - Göteborg
15:00 Mjallby - AIK Solna
17:30 Halmstads BK - Hacken
17:30 Hammarby - Brommapojkarna
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- 7
Eliteserien
15:30 Valerenga - Haugesund
18:00 Sandefjord - Kristiansund
18:00 Tromsö - Bryne
20:15 H. Kameratene - Fredrikstad
- 8
Veikkausliiga
16:00 SJK Seinöjoen - Gnistan
18:30 HJK Helsinki - Oulu
18:30 Jaro - Ilves
- 9
Ekstraklasa
15:45 Gornik Zabrze - Lechia Gdansk
18:30 Motor Lublin - Arka Gdynia
21:15ERT Legia Varşova - Piast Gliwice
21:15 Radomiak - Pogon Szczecin
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- 10
Sırbistan Süper Ligi
21:00 FK M. Lucani - Novi Beograd
21:00 FK Vojvodina - Rad Surdulic
21:00 Tsc Backa T. - Radnicki Nis
21:00 Zeleznicar - Partizan
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Çek Ligi
16:00 Slovacko - Sigma Olomouc
18:00 Mlada Boleslav - Slovan Liberec
21:00 Slavia Prag - H. Kralove
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J1 Lig
12:00 Kashima - Kashiwa
12:00 Tokyo Verdy - Machida Z.
12:30 Shimizu - Yokohama FC
13:00 Fagiano - Vissel Kobe
13:00 Gamba Osaka - Kawasaki F.
13:00 Niigata - S. Hiroshima
13:00 Yokohama M. - Nagoya
K-Lig
13:00 FC Seoul - Ulsan Hora
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Serie A
17:00 Internacional - Ceara CE
22:00 Cruzeiro MG - Juventude
22:00 Vitoria BA - Bragantino SP
23:30 Palmeiras - Atl. Mineiro
23:30 Recife - Botafogo RJ
Arjantin Premier Ligi
20:30 Barracas C. - Ind. Mendoza
22:45 CA Tigre - Argentinos Jr.
22:45 Newells OB - Banfield
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Hazırlık Maçları Kulüpler
11:00 Jadran- Siroki Brije
11:00 Dabas- Tatabanya
12:00 Reims- OH Leuven
12:00 Tychy- LKS Zdroj
13:00 Zaglebie Lubin- Miedz Legnica
13:00 Isle of Man- Altrincham
14:00 Chem Leipzig- Sandersdorf
14:00 Reims- Bobigny
14:30 Antwerp- Eupen
14:30 Vitesse- MASV
15:00 RW Ahlen- Schalke 04
15:00 W. Wiesbaden- Steinbach
15:00 H. Rostock- Phönix Lübeck
15:00 Freiberg- Augsburg II
15:00 Osnabrück- Werder II
15:00 Wilhelmshaven- Bremer SV
15:00 Saarbrücken- Petange
15:00 Optik Rathenow- Carl Zeiss Jena
15:00 Bayern Alzenau- RW Walldorf
15:00 Malvern Town- Hereford
16:00 SSVg Velbert- Holzheimer SG
16:00 Meppen II- Jeddeloh II
16:00 E. Hohkeppel- Cosmos Koblenz
16:00 B. Dortmund II- Südwest Köln
16:00 Wacker Inns.- Reutlingen
17:00 Rapid Wien- Union Berlin
17:00 Rodange- Mondorf
17:00 Fleetwood- Radcliffe
18:00 Bologna- Virtus Verona
18:30 Palermo- Paradiso
18:30 Hellas Verona- Rovereto
19:00 Siroki Brije- Zmijavci
19:00 AS Far Rabat- Kawkab
20:00 Albacete- Al Rayyan