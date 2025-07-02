Futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 2 Temmuz Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalar araştırılıyor. Bugün Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası başlıyor. 14. kez düzenlenen turnuva, üçüncü kez 16 takımlı formatta oynanacak. Turnuvaya sekiz farklı şehir ev sahipliği yapacak. Final ise Basel'de bulunan 38 bin kapasiteli St. Jakob-Park Stadyumu'nda oynanacak. Öte yandan bugün birçok yabancı ligde futbolseverleri birbirinden heyecanlı maçlar bekliyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 2 Temmuz 2025 bugünkü maç programı…