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        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 16 HAZİRAN 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün maç fikstürü

        Bugünkü maçlar 16 Haziran 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        16 Haziran Pazartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Bu yıl format değişikliğine gidilerek 32 takımın katılımıyla gerçekleşen turnuvada, milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü ve Deniz Gül de yer alıyor. Öte yandan bu akşam Avrupa U19 Şampiyonası, İsveç Kadınlar Allsvenskan, İrlanda Cumhuriyeti Premier Lig'de de kritik maçlar oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 16 Haziran 2025 maç programı ve karşılaşmaların başlangıç saatleri.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2025 - 10:36 Güncelleme: 16.06.2025 - 11:57
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        • 1

          Uluslararası arenada oynanan karşılaşmalar futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Bu kapsamda ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusuna yanıt aranıyor. 16 Haziran 2025 maç programı belli oldu. Buna göre, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda heyecan bu akşam oynanacak maçlarla devam edecek. Öte yandan Avrupa U19 Şampiyonası, İsveç Kadınlar Allsvenskan, İrlanda Cumhuriyeti Premier Lig’de de kritik mücadeleler futbolseverleri bekliyor olacak. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 16 Haziran 2025 Bugünkü maçlar ve yayınlanacağı saatler…

        • 2

          MAÇ PROGRAMI 16 HAZİRAN 2025: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

          FIFA Kulüpler Dünya Kupası A Grubu

          01:00 Palmeiras-Porto

        • 3

          FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu

          05:00 Botafogo-Seattle Sounders

        • 4

          FIFA Kulüpler Dünya Kupası D Grubu

          22:00 Chelsea-Los Angeles FC

        • 5

          Avrupa U19 Şampiyonası A Grubu

          18:00 Danimarka U19-Karadağ U19

          21:00 Romanya U19-İspanya U19

        • 6

          İsveç Kadınlar Allsvenskan

          20:00 Hammarby-Djurgarden

        • 7

          İrlanda Cumhuriyeti Premier Lig

          21:45 Drogheda-Shamrock R.

          21:45 St. Patrick's-Shelbourne

        • 8

          17 HAZİRAN 2025 SALI MAÇLARI

          FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Grup C

          01:00 Boca Juniors - Benfica

          FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Grup D

          04:00 Flamengo - ES Tunis

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