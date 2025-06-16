Uluslararası arenada oynanan karşılaşmalar futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Bu kapsamda ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusuna yanıt aranıyor. 16 Haziran 2025 maç programı belli oldu. Buna göre, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda heyecan bu akşam oynanacak maçlarla devam edecek. Öte yandan Avrupa U19 Şampiyonası, İsveç Kadınlar Allsvenskan, İrlanda Cumhuriyeti Premier Lig’de de kritik mücadeleler futbolseverleri bekliyor olacak. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 16 Haziran 2025 Bugünkü maçlar ve yayınlanacağı saatler…