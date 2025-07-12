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        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 12 TEMMUZ 2025: Bugün hangi maçlar var? 12 Temmuz Cumartesi bu akşam maç var mı, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Bugün hangi maçlar var? 12 Temmuz Cumartesi bu akşam maç var mı, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        12 Temmuz 2025 maç programı belli oldu. Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası tüm hızıyla devam ediyor. Bugün C Grubu'nda yer alan Polonya, Danimarka, İsveç, Almanya takımları sahaya çıkıyor. Trabzonspor ve Galatasaray ise hazırlık maçları için mücadele edecek. Futbolun yanı sıra voleybol maçları da sporseverler tarafından yakından takip ediliyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 3. haftasında üçüncü maçına çıkıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 12 Temmuz 2025 bugünkü maçlar ve karşılaşmaların başlangıç saatleri.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2025 - 10:36 Güncelleme: 12.07.2025 - 10:38
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        • 1

          Futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 12 Temmuz Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalar araştırılıyor. Bugün Trabzonspor ve Galatasaray hazırlık maçlarına çıkacak. Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası C Grubu’nda heyecan dolu 2 maç oynanacak. Öte yandan A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi’nin 3. haftasında üçüncü maçına İtalya karşısında çıkacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 12 Temmuz 2025 bugünkü maç programı…

        • 2

          12 TEMMUZ 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

          Hazırlık Maçı

          17.00 Trabzonspor-Dinamo Tiflis

          21.30 Ümraniyespor-Galatasaray | GSPlus Premium ve S Sport Plus

        • 3

          Avrupa Kadınlar Şampiyonası C Grubu

          22.00 Polonya-Danimarka

          22.00 İsveç-Almanya

        • 4

          FIVB Milletler Ligi

          20.00 Türkiye-İtalya | TRT 1

        • 5

          Güney Kore K-Ligi

          13:00 Ulsan Hyundai-Daegu

        • 6

          Brezilya Serie A

          22:30 Flamengo-Sao Paulo

          22:30 Internacional-EC Vitoria

          00:30 Vasco da Gama-Botafogo FR

          03:00 Bahia-Atletico Mineiro

        • 7

          Norveç Eliteserien

          17:00 Bodo Glimt-Sandefjord

          19:00 Fredrikstad-Molde

        • 8

          Güney Kore 2. Ligi

          13:00 Jeonnam Dragons-Gyeongnam FC

          13:00 Suwon Bluewings-Chungbuk Cheongju

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