Bugün hangi maçlar var? 12 Temmuz Cumartesi bu akşam maç var mı, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
12 Temmuz 2025 maç programı belli oldu. Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası tüm hızıyla devam ediyor. Bugün C Grubu'nda yer alan Polonya, Danimarka, İsveç, Almanya takımları sahaya çıkıyor. Trabzonspor ve Galatasaray ise hazırlık maçları için mücadele edecek. Futbolun yanı sıra voleybol maçları da sporseverler tarafından yakından takip ediliyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 3. haftasında üçüncü maçına çıkıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 12 Temmuz 2025 bugünkü maçlar ve karşılaşmaların başlangıç saatleri.
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Futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 12 Temmuz Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalar araştırılıyor. Bugün Trabzonspor ve Galatasaray hazırlık maçlarına çıkacak. Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası C Grubu’nda heyecan dolu 2 maç oynanacak. Öte yandan A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi’nin 3. haftasında üçüncü maçına İtalya karşısında çıkacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 12 Temmuz 2025 bugünkü maç programı…
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12 TEMMUZ 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Hazırlık Maçı
17.00 Trabzonspor-Dinamo Tiflis
21.30 Ümraniyespor-Galatasaray | GSPlus Premium ve S Sport Plus
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Avrupa Kadınlar Şampiyonası C Grubu
22.00 Polonya-Danimarka
22.00 İsveç-Almanya
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- 4
FIVB Milletler Ligi
20.00 Türkiye-İtalya | TRT 1
- 5
Güney Kore K-Ligi
13:00 Ulsan Hyundai-Daegu
- 6
Brezilya Serie A
22:30 Flamengo-Sao Paulo
22:30 Internacional-EC Vitoria
00:30 Vasco da Gama-Botafogo FR
03:00 Bahia-Atletico Mineiro
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- 7
Norveç Eliteserien
17:00 Bodo Glimt-Sandefjord
19:00 Fredrikstad-Molde
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Güney Kore 2. Ligi
13:00 Jeonnam Dragons-Gyeongnam FC
13:00 Suwon Bluewings-Chungbuk Cheongju