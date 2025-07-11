Bugünkü maçlar 11 Temmuz 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Bugünkü maçlar 11 Temmuz 2025 Cuma günü oynanacak karşılaşmaları kaçırmak istemeyen sporseverler tarafıından araştırılmaya başlandı. Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Bugün B Grubu'nda 2 maç futbolseverleri bekliyor. A Milli Kadın Voleybol Takımımız ise Milletler Ligi (CVNL) üçüncü haftasının ikinci maçına çıkıyor. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte 11 Temmuz 2025 bugünkü maçlar...
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Bugünkü maçlar 11 Temmuz Cuma günü oynanacak futbol, basketbol, voleybol karşılaşmalarını merak eden sporseverler araştırılıyor. Bugünkü maç takvimine göre UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası, Afrika Kadınlar Uluslar Kupası, İzlanda 1. Ligi, Belarus Kupası, Letonya Kupası, İskoçya Lig Kupası, İrlanda 1. Ligi, Finlandiya Ykkönen Ligi’nde heyecan dolu mücadeleler oynanacak. Filenin Sultanları ise FIVB Milletler Ligi’nin (VNL) Hollanda etabında ikinci maçına çıkacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, detaylar…
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11 TEMMUZ 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası B Grubu
22:00 İtalya - İspanya | TRT Spor
22:00 Portekiz - Belçika | Tabii Spor
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Afrika Kadınlar Uluslar Kupası C Grubu
19:00 Gana - Mali
22:00 Tanzanya - Güney Afrika
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FIVB Milletler Ligi
21:30 Çekya - Türkiye | TRT 1
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İzlanda 1. Ligi
21:30 Fjolnir - Grindavik
22:15 IR Reykjavik - HK Kopavogs
22:15 Throttur Reykjavik - Keflavik
22:15 Selfoss - Fylkir
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İrlanda 1. Ligi
21:45 Bray Wanderers - Dundalk
21:45 UCD - Finn Harps
21:45 Treaty United - Cobh Ramblers
21:45 Wexford - Athlone Town
Finlandiya Ykkönen Ligi
18:30 EPS - Atlantis
19:00 Tampere United - Inter Turku II
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Belarus Kupası
18:00 Volna - FC Minsk
Letonya Kupası
19:00 Riga Mariners - AFA Olaine
İskoçya Lig Kupası
21:45 Edinburgh City - Partick Thistle