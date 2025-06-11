Bugünkü maçlar 11 Haziran 2025 fikstürü: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
11 Haziran 2025 bugünkü maç programı belli oldu. Bugünkü maç takviminde; 2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri, İspanya La Liga 2 Yarı Final ve UEFA U21 Avrupa Şampiyonası ve hazırlık maçları yer aldı. La Liga 2 yarı final maçında Real Oviedo ve Almeria karşı karşıya gelecek. Kritik mücadeleleri kaçırmak istemeyenler, "Bugün hangi maçlar var?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Karşılaşmaların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları sorgulanıyor. Peki, bu akşam kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar 11 Haziran 2025 fikstürü...
- 1
11 Haziran Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugünkü maç takviminde 2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri, İspanya La Liga 2 Yarı Final ve UEFA U21 Avrupa Şampiyonası ve hazırlık maçları yer alıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 11 Haziran 2025 bugünkü maç programı ve saatleri…
- 2
11 HAZİRAN 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Hazırlık - Ülkeler
00:00 Yeni Zelanda 1-2 Ukrayna
03:00 ABD 0-4 İsviçre
03:30 Kanada 0-0 Fildişi Sahili
04:00 Meksika 1-0 Türkiye
- 3
Dünya Kupası 2026 Elemeler - Güney Amerika Elemeleri
02:00 Uruguay 2-0 Venezuela
03:00 Arjantin 1-1 Kolombiya
03:45 Brezilya 1-0 Paraguay
04:30 Peru 0-0 Ekvador
- 4
İspanya La Liga 2 Yarı Final
22:00 Real Oviedo - Almeria
- 5
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası
19:00 Slovakya - İspanya
22:00 İtalya - Romanya
22:00 Polonya - Gürcistan
22:00 Portekiz - Fransa