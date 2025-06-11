11 Haziran Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugünkü maç takviminde 2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri, İspanya La Liga 2 Yarı Final ve UEFA U21 Avrupa Şampiyonası ve hazırlık maçları yer alıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 11 Haziran 2025 bugünkü maç programı ve saatleri…