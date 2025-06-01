1 Haziran 2025 maç programı belli oldu. Bu akşam yerli ve yabancı liglerde dikkat çeken karşılaşmalar oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 1 Haziran 2025 Bugünkü maçlar, saatleri ve canlı yayın kanalları...