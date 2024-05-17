Bugün TV'de hangi diziler ve filmler var? 17 Mayıs Cuma TV yayın akışı!
Cuma günü birbirinden farklı içerikte dizi, film ve program izleyiciyle buluşuyor. Reytingleri alt üst eden Kızılcık Şerbeti'nin 63'üncü bölümü bu akşam Show TV'de 20.00'da yayınlanacak. Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde ise emniyete geri dönen Mesut'un (Şevket Çoruh) yapacağı ilk sorgu oldukça fazla merak ediliyor. ATV yayın akışına baktığımızda Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti saat 20.00'da sinema severlerle buluşacak. İşte 17 Mayıs Cuma gününe ait Kanal D, ATV, TRT1, Now TV, Star TV tv yayın akışı listesi
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17 Mayıs Cuma akşamı birbirinden farklı dizi ve filmler bulunuyor. Cuma günleri reytingleri kimseye kaptırmayan Kızılcık Şerbeti’nde Fatih, Doğa'yla tekrar barışmak istediğini söylemesi izleyici ekran başına kilitleyecek. Tüm kanalların yayın akışını merak edenler bugün TV’de neler var sorusuna yanıt arıyor. İşte 17 Mayıs Cuma TV yayın akışına günün filmleri ve dizileri
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KIZILCIK ŞERBETİ'NDE FATİH HAREKETE GEÇİYOR!
Kızılcık Şerbeti, son yılların en popüler yapımlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Dikkat çeken konusu ve oyuncu kadrosuyla büyük ses getiren Kızılcık Şerbeti yeni bölümde Fatih’in, Doğa konusundaki kafa karışıklığı artmıştır. Bu konuda harekete geçmeye karar verir…
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MAYMUNLAR CEHENNEMİ: ŞAFAK VAKTİ
2014 Amerikan bilimkurgu filmi. Film, Matt Revees tarafından yönetilen Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti bu akşam ATV’de!
Genleri değiştirilmiş, isyancı maymun Caesar'ın kaçışının üzerinden on sene geçmiştir. Genetik evrim geçirerek daha da zekileşen Caesar, kendisi gibi oldukça akıllı olan diğer maymunlarla birlikte büyük bir maymunlar ordusu kurmayı başarmıştır. Caesar'ın önderlik ettiği bu maymunlar 10 yıl öncesinde yayılan ölümcül bir virüs salgınından kurtulmayı başaran bir grup insanla karşı karşıya gelir. Ve her iki türün de tek bir amacı vardır, yeni dünya düzenini oluşturan ve hükmeden taraf olmak.
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ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM BU AKŞAM!
Arka Sokaklar, bu hafta 675’inci bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Eski örgüt artıkları son planlarını devreye sokmuştur. Mesut’un peşine düşen Uğur, eski suç ortağı Ferruh'tan lojistik destek ister. Mesut, güvenlikte olmaları için Selin, Tunç ve Garip'i Rıza Baba’nın evine yerleştirir.
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YALI ÇAPKINI 70. YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR?
Yalı Çapkını"nın 70. Bölümü bu akşam ekrana gelecek. Yeni bölümde Tarık ile karşı karşıya gelen Ferit, onunla aralarındaki meseleyi çözmeye kararlıdır. Seyran'a ise arkasından iş çevirdiğini düşündüğü için öfkelidir.
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17 MAYIS 2024 CUMA TV YAYIN AKIŞI
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Sandık Kokusu
03:00 Bahar
ATV YAYIN AKIŞI
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti (Yabancı Sinema)
22:40 Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti (Yabancı Sinema)
01:20 Kardeşlerim
03:40 Maraşlı
05:20 Safir
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TV8 YAYIN AKIŞI
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
TRT 1 YAYIN AKIŞI
13:15 Seksenler
14:20 Gönül Dağı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kara Ağaç Destanı
23:50 Mahzuni
01:30 Kara Ağaç Destanı
03:50 Gönül Dağı
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NOW YAYIN AKIŞI
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Gaddar
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Gaddar
23:30 Orta Sayfa
01:30 Ruhun Duymaz
04:00 Kefaret
06:00 Bay Yanlış
STAR TV YAYIN AKIŞI
16:15 Güzel Köylü
18:15 Star Haber
19:00 Yalı Çapkını
20:00 Yalı Çapkını
00:30 Banka İşi (Yabancı Sinema)
02:00 Banka İşi (Yabancı Sinema)
03:45 Baba Ocağı
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KANAL D YAYIN AKIŞI
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 İnci Taneleri
02:30 Siyah Beyaz Aşk
04:30 Bodrum Masalı
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