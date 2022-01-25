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25 Ocak Salı TV yayın akışı! Bugün TV'de neler var? - ATV, TRT 1, Kanal D, Star Tv, TV8, Fox TV ve Show TV yayın akışı listesi!

Bu gün TV'de neler var? 25 Ocak Salı (TRT 1, ATV, SHOW TV, KANAL D) TV yayın akışı!

Ülke genelinde etkili olan yoğun kar yağışının etkisiyle 25 Ocak Salı günü evlerinde olan vatandaşlar tarafından bugün TV'de yayınlanacak dizileri, filmleri, yarışma programları ve eğlence programları araştırılıyor. Her gün olduğu gibi bu gün de pek çok dizi ve film ve yarışma programı televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Salı günü ekrana gelen televizyon dizilerinin rakipçileri televizyon kanallarının yayın akışı listelerini merak ediyor. 25 Ocak Salı bu akşam TV'de neler var? Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1, FOX TV yayın akışı...

25.01.2022 - 13:30 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Televizyon izleyicileri yayın akışı listelerini her gün düzenli olarak takip ediyor. Televizyon kanallarında yayınlanan dizi film ve programların yer aldığı 25 Ocak Salı TV yayın akışı listeleri belli oldu. 25 Ocak Salı akşamı TV yayın akışına göre bu akşam Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show, Destan, Evlilik Hakkında Her Şey, Thor: Ragnarok, Recep İvedik 2 ve Survivor All Star gibi pek çok dizi, program ve film televizyon ekranlarında olacak. İşte Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV TRT 1, TV8 yayın akışı...

  • TRT1 YAYIN AKIŞI

    04:55 Aslan Ailem

    08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

    09:30 Alişan İle Gülümse Hayata

    12:15 Şefin Özel Konuğu

    13:15 Beni Böyle Sev

    16:30 Seksenler

    19:00 Ana Haber

    19:55 İddiaların Aksine

    20:00 Masumlar Apartmanı

    00:15 Mezarcı (Yerli Sinema)

    02:05 Yerli Belgesel

    02:45 Masumlar Apartmanı

  • SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    08:00 Bu Sabah

    10:15 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler

    12:15 Gelin Evi

    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

    18:10 Senin Hayatın

    18:45 Show Ana Haber

    20:00 Güldür Güldür Show

    00:15 Üç Kuruş

    02:45 Aziz

    04:15 Aşk Laftan Anlamaz

  • ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

    16:20 Esra Erol’da

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Destan

    00:20 Kardeşlerim

    03:35 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

    05:50 Bir Zamanlar Çulurova

  • FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat

    10:45 Ekonomi Arası

    11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

    13:00 En Hamarat Benim

    16:45 Fulya İle Umudun Olsun

    19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

    20:00 Evlilik Hakkında Her Şey

    00:15 Kanunsuz Topraklar

    03:00 Kamera Arkası

    03:45 Elkızı

    06:00 Kadın

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