Televizyon izleyicileri yayın akışı listelerini her gün düzenli olarak takip ediyor. Televizyon kanallarında yayınlanan dizi film ve programların yer aldığı 25 Ocak Salı TV yayın akışı listeleri belli oldu. 25 Ocak Salı akşamı TV yayın akışına göre bu akşam Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show, Destan, Evlilik Hakkında Her Şey, Thor: Ragnarok, Recep İvedik 2 ve Survivor All Star gibi pek çok dizi, program ve film televizyon ekranlarında olacak. İşte Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV TRT 1, TV8 yayın akışı...