Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? Bu hafta sonu toplu ulaşım bedava mı olacak?
Bugün ve yarın gerçekleştirilecek Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılacak olan adaylar, toplu taşımanın bu hafta sonu ücretsiz olup olmadığını öğrenmek istiyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerde bu konu yoğun bir şekilde araştırılıyor. 20-21 Temmuz günlerinde metro, metrobüs ve otobüslerin ücretsiz olup olmayacağı ve bu hizmetin saat kaç ile kaç arasında sunulacağı merak ediliyor. Peki, bugün ve yarın toplu taşıma ücretsiz mi? İşte detaylar...
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Bugün gerçekleştirilecek olan KPSS sınavı için heyecanlı bekleyiş sonra erdi. Adaylar toplu ulaşımın bu hafta sonu ücretsiz olup olmadığı konusunda araştırma yapıyor. Bugün, İstanbul, Ankara ve İzmir ve diğer şehirlerde ulaşımın ücretsiz olup olmayacağı ve bu uygulamanın saat kaç aralığında yapılacağı merak konusu oldu. İşte detaylar!
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KPSS GÜNLERİNDE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?
KPSS günlerinde yani 20-21 Temmuz'da ulaşımın ücretsiz olup olmayacağına dair henüz resmi kaynaklardan bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.
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KPSS'DE KALEM SİLGİ VERİLECEK Mİ?
Konu hakkında ÖSYM şu açıklamayı yaptı:
Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş) ile peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava, şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.
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KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Aylar süren bekleyişin ardından sınava giren adaylar gözü sonuç tarihine çevirmiş durumda. ÖSYM takvimi ise sonuçlar için 23 Ağustos'u işaret ediyor.