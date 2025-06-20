Bugün televizyonda neler var? İşte kanal kanal 20 Haziran Salı TV yayın akışı listesi
Sabah, öğle ve akşam kuşağında yer alan dizi, film ve programları merak eden izleyiciler 20 Haziran 2025 TV yayın akışı listesini kontrol etmeye başladı. Kanalların yayın akışlarına göre, bugün farklı zevklere hitap eden yapımlar ekrana gelecek. Bu akşam bir dizi sezon finali yapacakken yerli ve yabancı filmler sinemaseverlerle buluşacak. Futbolseverler ise TRT 1'de yayınlanacak FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçları ile futbola doyacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 26 Mayıs 2025 Pazartesi ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı...
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Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında bugün hangi yapımların yayınlanacağı merak konusu oldu. Bu noktada 20 Haziran 2025 TV yayın akışı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Kanalların yayın akışına göre, bugün birbirinden iddialı yapımlar izleyici karşısına çıkacak. Bir dizi sezon finali bölümleriyle ekranlara gelecekken yerli ve yabancı filmler de sinemaseverlerle buluşacak. TRT 1’de yayınlanacak FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçları ile futbol heyecanı devam edecek. İşte, 20 Haziran Cuma ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi...
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ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlı Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor
21:45 Güven Bana
23:50 Aile Saadeti
02:40 Aldatmak
05:00 Hercai
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KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta? (Sezon Finali)
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:30 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar (Sezon Finali)
00:15 Eşref Rüya
03:00 Yargı
05:00 Poyraz Karayel
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SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
09:00 Aşk Laftan Anlamaz
12:00 Bahar
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Hanzo
21:45 Aslan Bacanak
23:45 Hanzo
01:30 Aslan Bacanak
03:00 Kızılcık Şerbeti
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STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur İle Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Aramızda Kalsın
19:00 Star Haber
20:00 Yalancı Yarim
22:00 Hokkabaz
00:30 Hokkabaz
02:45 Babaların Günahı
04:30 Kaderimin Oyunu
06:00 Aramızda Kalsın
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TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:10 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06:00 Hangimiz Sevmedik
08:55 Kod Adı Kırlangıç
10:10 Kasaba Doktoru
13:15 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
14:25 Teşkilat
18:00 Ana Haber
18:55 İddiaların Aksine
19:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Benfica -Auckland City"
21:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Flamengo - Chelsea"
23:15 Deliler Fatih'in Fermanı
01:50 Lingo Türkiye
02:55 Kasaba Doktoru
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NOW YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Yetenek Sizsiniz
13:15 Sen Çal Kapımı
15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
16:30 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Bizim Semtin Çocukları
22:15 Çift Kişilik Oda
00:45 Yetenek Sizsiniz
03:30 Adım Farah
04:30 Kefaret
06:00 Karagül
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TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru İle 8'de Sağlık
08:30 Gel Konuşalım
11:00 MasterChef Türkiye
12:30 İşte Benim Stilim
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 MasterChef Türkiye
03:00 İşte Benim Stilim
04:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
05:30 Tuzak
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