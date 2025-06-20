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        Haberler Bilgi Magazin Bugün televizyonda neler var? 20 Haziran 2025 ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı

        Bugün televizyonda neler var? İşte kanal kanal 20 Haziran Salı TV yayın akışı listesi

        Sabah, öğle ve akşam kuşağında yer alan dizi, film ve programları merak eden izleyiciler 20 Haziran 2025 TV yayın akışı listesini kontrol etmeye başladı. Kanalların yayın akışlarına göre, bugün farklı zevklere hitap eden yapımlar ekrana gelecek. Bu akşam bir dizi sezon finali yapacakken yerli ve yabancı filmler sinemaseverlerle buluşacak. Futbolseverler ise TRT 1'de yayınlanacak FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçları ile futbola doyacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 26 Mayıs 2025 Pazartesi ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2025 - 10:52 Güncelleme: 20.06.2025 - 10:52
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        • 1

          Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında bugün hangi yapımların yayınlanacağı merak konusu oldu. Bu noktada 20 Haziran 2025 TV yayın akışı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Kanalların yayın akışına göre, bugün birbirinden iddialı yapımlar izleyici karşısına çıkacak. Bir dizi sezon finali bölümleriyle ekranlara gelecekken yerli ve yabancı filmler de sinemaseverlerle buluşacak. TRT 1’de yayınlanacak FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçları ile futbol heyecanı devam edecek. İşte, 20 Haziran Cuma ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi...

        • 2

          ATV YAYIN AKIŞI

          07:00 Kahvaltı Haberleri

          08:30 Nihat Hatipoğlı Sorularınızı Cevaplıyor

          10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Mutfak Bahane

          16:00 Esra Erol'da

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor

          21:45 Güven Bana

          23:50 Aile Saadeti

          02:40 Aldatmak

          05:00 Hercai

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Kavak Yelleri

          09:00 Neler Oluyor Hayatta? (Sezon Finali)

          11:00 Yaprak Dökümü

          13:30 Gelinim Mutfakta

          16:30 Aşk-ı Memnu

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Arka Sokaklar (Sezon Finali)

          00:15 Eşref Rüya

          03:00 Yargı

          05:00 Poyraz Karayel

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

          09:00 Aşk Laftan Anlamaz

          12:00 Bahar

          15:00 Kızılcık Şerbeti

          18:25 Show Ana Haber

          20:00 Hanzo

          21:45 Aslan Bacanak

          23:45 Hanzo

          01:30 Aslan Bacanak

          03:00 Kızılcık Şerbeti

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Güne Başlarken

          09:45 Songül ve Uğur İle Sana Değer

          13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

          16:15 Aramızda Kalsın

          19:00 Star Haber

          20:00 Yalancı Yarim

          22:00 Hokkabaz

          00:30 Hokkabaz

          02:45 Babaların Günahı

          04:30 Kaderimin Oyunu

          06:00 Aramızda Kalsın

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

          05:10 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

          06:00 Hangimiz Sevmedik

          08:55 Kod Adı Kırlangıç

          10:10 Kasaba Doktoru

          13:15 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

          14:25 Teşkilat

          18:00 Ana Haber

          18:55 İddiaların Aksine

          19:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Benfica -Auckland City"

          21:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Flamengo - Chelsea"

          23:15 Deliler Fatih'in Fermanı

          01:50 Lingo Türkiye

          02:55 Kasaba Doktoru

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW YAYIN AKIŞI

          07:30 İlk Bakış

          08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

          10:45 Yetenek Sizsiniz

          13:15 Sen Çal Kapımı

          15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

          16:30 Karagül

          19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

          20:00 Bizim Semtin Çocukları

          22:15 Çift Kişilik Oda

          00:45 Yetenek Sizsiniz

          03:30 Adım Farah

          04:30 Kefaret

          06:00 Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          07:15 Ebru İle 8'de Sağlık

          08:30 Gel Konuşalım

          11:00 MasterChef Türkiye

          12:30 İşte Benim Stilim

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

          00:15 MasterChef Türkiye

          03:00 İşte Benim Stilim

          04:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          05:30 Tuzak

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