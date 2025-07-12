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        Haberler Bilgi Gündem Bugün Resmi Gazete'de neler var? 12 Temmuz Resmi Gazete alınan kararları neler?

        Bugün Resmi Gazete'de neler var? 12 Temmuz Resmi Gazete kararları

        12 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Bugünkü sayıda, çeşitli bakanlıklar tarafından alınan kararlar, yönetmelik değişiklikleri ve yeni tebliğler yer alıyor. Birçok başlıkta yapılan düzenlemeler kamuoyuna duyuruldu. İşte 12 Temmuz Resmi Gazete kararları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2025 - 00:57 Güncelleme: 12.07.2025 - 00:57
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        • 1

          Türkiye'nin gündemini etkileyen kritik düzenlemeler, 12 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete ile resmiyet kazandı. Yönetmeliklerden tebliğlere, alınan kararlarla birlikte pek çok alanda önemli değişikliklere gidildi. Çalışma yaşamı, sağlık hizmetleri, ticaret ve hukuk sistemini doğrudan ilgilendiren maddeler, bugünkü sayıda dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı. İşte ayrıntılar...

        • 2

          ATAMA KARARLARI

          –– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2025/252, 253, 254, 255)

          YÖNETMELİKLER

          –– Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

          –– Millî Eğitim Bakanlığı Proje Okulları Yönetmeliği

          –– Gemilerle Yapılan Düzenli Seferler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

          –– Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sporcu Sağlığı ve Termal Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

          TEBLİĞLER

          –– Dijital Dönüşüm Destek Programı Uygulama Esaslarına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

          –– Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/31)

          –– Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/16)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2025/16)

        • 3

          YARGI BÖLÜMÜ

          DANIŞTAY KARARI

          –– Danıştay Onuncu Dairesine Ait Karar

          İLÂN BÖLÜMÜ

          a - Yargı İlanları

          b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

          c - Çeşitli İlânlar

          – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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