Bugün ne günü, sorusu günün en çok merak edilen konuları arasında yer aldı. 13 Haziran dünya tarihinde pek çok olayın yaşandığı bir gündür. Peki, "Bugün ne günü, 13 Haziran ne günü?" İşte 13 Haziran tarihinde meydana gelen olaylar ve özel günler...