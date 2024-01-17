Bugün kimin maçı var? Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?
Futbolda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur mücadeleleri başladı. Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün altı karşılaşma ekranlara gelecek. Futbolseverler için "Bugün kimin maçı var, maçlar saat kaçta ve hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak?" sorularının yanıtlarını derledik. İşte, Ziraat Türkiye Kupası maç programı...
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanlı maçlara sahne oluyor. Bugün yine birbirinden çekişmeli maçlar oynanacak. Futbolseverler için bugün ekrana gelecek mücadeleleri bir araya getirdik. Peki, bugün hangi maçlar var? Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? İşte, konuya dair ayrıntılar...
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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Ziraat Türkiye Kupası 5. hafta mücadeleleri 16-18 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek. Maçlar ise aSpor'dan canlı olarak yayınlanacak.
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BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
13.00 Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Corendon Airlines Park Antalya)
13.00 RAMS Başakşehir-Boluspor (Başakşehir Fatih Terim)
15.00 Gaziantep FK-Bodrum FK (Kalyon)
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17.00 Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor (Alanya Oba)
19.00 Yukatel Adana Demirspor-Anagold 24Erzincanspor (Yeni Adana)
21.00 Fenerbahçe-Adanaspor (Ülker)
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