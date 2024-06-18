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        Haberler Bilgi Gündem Bugün kargolar açık mı, kapalı mı? 18 - 19 Haziran PTT ve tüm kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu, kaça kadar açık?

        Bayramda kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?

        Kurban Bayramı tüm hızıyla devam ediyor. Kurban Bayramı sebebiyle kargo işlemleri olan kişiler bugün kargoların açık olup olmadığına ilişkin sorgulamalar yapıyor. Peki, 18 - 19 Haziran'da kargolar çalışacak mı, kaça kadar hizmet veriyor? İşte 18 - 19 Haziran kargoların çalışma durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2024 - 00:18 Güncelleme: 18.06.2024 - 00:18
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        • 1

          Kurban Bayramı'nda PTT ve kargoların çalışma durumu merak konusu oldu. Kargo işlemi olanlar, çalıştıkları kargo firmasının müşteri hizmetlerine bağlanarak bayram öncesinde veya bayramda teslimat yapılıp yapılmayacağını öğrenebilirler. Peki bayram süresince PTT ve kargolar açık mı, dağıtım yapacak mı? PTT, Yurtiçi, MNG, Sürat, Aras kargo çalışıyor mu? İşte kargo çalışma saatleri hakkında bilgiler...

        • 2

          KARGOLAR BAYRAMDA AÇIK MI?

          Kargolar bayram tatili boyunca operasyonlarına ara verecek. 16-17-18-19 Haziran’da Kurban Bayramı idrak edilecek.

        • 3

          KARGOLAR NE ZAMAN HİZMET VERECEK?

          Kargolar 20 Haziran Perşembe günü hizmet vermeye devam edecek.

        • 4

          Ancak bu durum firmadan firmaya değişim gösterebilir. En doğru bilgi için kargo şirketiyle iletişime geçebilirsiniz.

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