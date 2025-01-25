Bugün kandil mi? 26 Ocak 2025 hangi kandil idrak edilecek?
2025 dini günler takvimi yayınlandı ve vatandaşlar "Bugün kandil mi, hangi kandil?" gibi sorularla araştırmalara başladı. 26 Ocak'ta Miraç Kandili idrak edilecek. Peki, Miraç Kandili'nin önemi nedir, Miraç'ta neler yaşandı? İşte, Miraç Kandili'nin önemi...
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2025 dini günler listesi yayınlandı. Bu kapsamda vatandaşlar "Bugün kandil mi, ne kandili?" diye araştırıyor. 26 Ocak bugün Miraç Kandili idrak edilecek. Peki, Miraç Kandili önemi nedir, Miraç'ta ne oldu? İşte, detaylar...
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BUGÜN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ?
2025 dini günler takvimi yayınlandı. Buna göre; Miraç Kandili 26 Ocak Pazar'ı 27 Ocak Pazartesi gününe bağlayan gece idrak edilecek.
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MİRAÇ KANDİLİ ÖNEMİ
Miraç, İslam dininde ve mitolojik anlatımlarında, Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri ile görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isimdir. Rivayetler; İslam dini peygamberi Hz. Muhammed'in kalbinin temizlenmesi, Burak ve Cebrail eşliğinde Mescid-i Aksa'ya gidiş (isra), Burak'ı bağlayıp peygamberlere namaz kıldırma, muallak taşından göğe yükselme, Allah ile konuşmalar, gök katlarında diğer peygamberler ile diyaloglar, cennet ve cehennemi görme ve geri dönme gibi bölümlerden oluşur.
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MİRAÇ NE DEMEK?
"Kendisiyle yukarı çıkılan şey, merdiven" anlamına gelen kelime, Türkçeye "yükseğe çıkma" şeklinde çevrilir ve uruc (yükselme) kökünden gelir. İsra, Arapçada gece yolculuğuna verilen isimdir. Hz. Muhammed’in geceleyin Mescid-i Haram’dan Burak adı verilen binek üzerinde Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya götürülmesini ifade eder. Birlikte isra ve miraç olarak anılır.